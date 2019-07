Unngå å tirre dem – lær deg kuvettreglene

Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for de

Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.

Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den.

