UP har hatt flere fartskontroller i Telemark i dag. To mistet lappen

Utrykningspolitiet har tirsdag hatt flere fartskontroller i 50-soner i Telemark. To sjåfører mistet lappen, og elleve fikk forenklet forelegg. 19.02.2019 kl 15:27

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Sør-øst politidistrikt melder om tre fartskontroller på Notodden og i Skien tirsdag.

Ved Gjerpen i Skien hadde UP laserkontroll i 50-sona. Der fikk åtte sjåfører forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt til 74 km/t.

Litt senere hadde UP forflyttet seg til Håvundvegen i Skien, også i 50-sona. Her fikk en mann i slutten av tenårene fra Porsgrunn beslaglagt førerkortet sitt etter å ha blitt målt i 62 km/t. Det gjorde at han fikk for mange prikker totalt, og måtte levere fra seg lappen.

I 50-sona på Reshjemvegen på Notodden fikk tre sjåfører forenklet forelegg for å kjørt for fort, mens en sjåfør mistet førerkortet fordi det var for mange prikker der fra før. Høyeste hastighet ble målt til 64 km/t.