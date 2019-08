UP-kontroll ved flere skoler i Skien: Gebyr og muntlige pålegg KONTROLL: Nils Anders Bruun er trafikksikkerhetskoordinator i politiet, og sjekket biler ved Bratsbergkleiva skole mandag morgen. (Foto: Birte Ulveseth ) SJEKKET PARKERING: Nils Anders Bruun er trafikksikkerhetskoordinator i politiet. Mandag morgen hadde han kontroll ved Bratsbergkleiva skole i Skien. To forelegg ble skrevet ut, men ifølge trafikksikkerhetskoordinator kunne det vært flere. (Foto: Birte Ulveseth ) BØTER: Bratsbergkleiva skole i Skien har store utfordringer når det kommer til parkering. Mandag morgen hadde UP kontroll, og to forelegg ble skrevet ut for feilparkering. (Foto: Birte Ulveseth ) SKOLESTART: Mandag morgen ble det holdt kontroll ved Bratsbergkleiva skole. Brita Straume i Trygg Trafikk, Vibeke Jacobsen i Statens Vegvesen og Nils Anders Bruun i politiet brukte morgentimene på å kontrollere, forklare og prate med elever og foreldre. (Foto: Birte Ulveseth ) FØRSTEKLASSINGER: Vibeke Jacobsen rådgiver i Statens Vegvesen har hatt ansvaret for årets skolesekk til førsteklassingene. I år er den orange, og årets førsteklassingene skal være lett gjenkjennelig slik at omgivelsene kan vise ekstra hensyn til dem. (Foto: Birte Ulveseth ) Ved Moflata skole og Bratsbergkleiva skole har det vært trafikkontroll mandag morgen i anledning skolestart. 19.08.2019 kl 09:24 (Oppdatert 10:24)

Caroline TarAngen

Tlf: 476 21 443 Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Ved Bratsbergkleiva skole tvitrer politiet om to gebyrer og ti muntlige pålegg for feilparkering ved området.

– Jeg har skrevet ut to bøter for feilparkering i dag, men det kunne vært mange flere. Dette er et område med store parkeringsutfordringer, og vi kommer til å være tilstede de neste 14 dagene for å følge opp, sier Nils Anders Bruun er trafikksikkerhetskoordinator i politiet.

Ved Moflata skole var det derimot ingen som kjørte i strid med skiltet innkjøring forbudt, og politiet måtte derfor heller ikke straffe noen med gebyr eller pålegg.

Fleksitid fra arbeidsgiver

Brita Straume, fylkesleder i Trygg Trafikk var også tilstede på Bratsbergkleiva mandag morgen. Hun kommer med flere forslag til å trygge skoleveien for skolebarn.

– Alle burde bidra til at barna kommer trygt frem til skolen, vi burde ha en dugnad for det. Det hadde vært et flott tiltak om arbeidsgiver hadde gitt fleksitid de to første ukene etter skolestart slik at ikke alle leverte samtidig, det er da det oppstår flest farlige situasjoner.

Hun foreslår også at man kan lage gåbuss arrangert av pensjonister, besteforeldre eller foresatte.

– Man kan lage en turnus hvor man går sammen til skolen. Enten at foreldrene lager en eller at man får hjelp av pensjonister eller besteforeldre. Da kan man i tur og orden plukke opp elever på veien, og man slipper å bruke bil, sier Straume.

Forkjemper for hjertesone

Ved Bratsbergkleiva er det får parkeringsplasser og både skolen og Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å parkere et stykke fra skolen og la barna gå slik at ikke det blir så mange biler i området ved skolestart, dette kalles for hjertesone.

– Det er veldig trangt i området her, og de små kan fort havne i blindsonen. Vi oppfordrer foreldre og voksne til å sette av barna litt unna skolen og la barna gå.

Advarte søndag kveld

Søndag kveld var Utrykningspolitiet ute med advarsel til alle som skulle kjøre barna sine til skolen om at kontroller kom til å finne sted mandag morgen:

– Vi ønsker å være til stede, og har planer om å gjennomføre kontroller på biler, men også mopeder og sykler, for å sørge for at det er trygt for dem som ferdes på sykkel i trafikken, sa UP-sjef Runar Karlsen til dinside.no.

Bilistenes ansvar

Han minnet om at ansvaret for at alle ferdes trygt ligger hos sjåførene, ikke skolebarna og andre myke trafikanter.

– Det er bilistenes ansvar å vise ekstra hensyn langs skoleveiene. Nå er det mange nye små skolebarn som ikke er vant med å tolke trafikksituasjoner. De er vimsete og adferden er ikke alltid rasjonell, sier han til avisen.