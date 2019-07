UP med storkontroll på E18 – flere bilførere bøtelagt 180 bilister stanset i storkontroll på E18 i Bamble. 10.07.2019 kl 14:55

Martin Øyvang

I halv ti-tiden onsdag formiddag stilte flere UP-patruljer seg opp ved E18 i Bamble for å gjennomføre en kontroll av ferietrafikken.

180 kontrollert

Kontrollen, som varte fram til klokken 14, sørget for at flere sjåfører ble fattigere.

– Det ble kontrollert totalt 180 biler. Av disse fikk tre bilførere forenklede forelegg for mobilbruk, en fikk forelegg for å ha kjørt uten skilt, og to andre fikk bilene avskiltet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Én anmeldt

For en annen sjåfør endte politikontrollen med en anmeldelse.

– Vedkommende, som er en mann i 20-årene fra Kristiansand, ble anmeldt for å ha kjørt i rus og uten gyldig førerkort, sier Groth.