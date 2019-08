USAs varslede låneopptak kan påvirke den norske renten Kredittstrateg Lars Mouland mener at USAs varslede låneopptak kombinert med en mulig renteheving fra Norges Bank, vil føre til at den norske renta stiger. 04.08.2019 kl 12:59 (Oppdatert 12:59)

Birte Ulveseth

Finansdepartementet i USA har varslet store låneopptak i den nye budsjettavtalen som ble signert av Trump fredag. Det vil presse opp lånekostnaden i landet, og føre til økt rente i det norske pengemarkedet, sier kredittstrateg Lars Mouland i Nordea til E24.

– Når det kommer på toppen av en renteheving i september, som vi ser som veldig sannsynlig, kan det gi en pengemarkedsrente i Norge tett oppunder to prosent allerede i september, sier Mouland til avisen.

Analysesjef for kreditt i SpareBank 1 Markets, Pål Ringholm, er imidlertid litt mer avventende enn Mouland.

– Ingen av oss har fasiten, men det er rom for at det kan skje. Likevel er det så mye annet som kan skje samtidig i markedet at det er vanskelig å bare ta én effekt, sier Ringholm til E24.