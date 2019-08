– Utfordrende å være tilbake i Drangedal Drangedal: Kristoffer Heldal var tilbake på barndoms grunn og holdt appell foran hundrevis av drangedølinger. Noen av dem var hans tidligere mobbere. (Foto: Caroline TarAngen) Vonde minner blomstret opp da Kristoffer Heldal holdt appell for hundrevis av drangedølinger i forbindelse med arrangementet «Rett til å ha det bra» lørdag formiddag. 17.08.2019 kl 20:51 (Oppdatert 22:17)



– Jeg kjente pulsen stige og at angsten kom krypende da jeg stod der oppe, sa Kristoffer Heldal, kun noen minutter etter at han hadde kommet ned fra scenen.

– Men jeg har funnet ut at jeg må gå ut av komfortsonen for å komme meg videre i livet, sier han.

– Du sa i talen din at du så noen av mobberne dine på tunet?

– Ja, jeg kjente det godt i kroppen da jeg så utover folkemengden. Jeg ville vel helst bare grave meg ned i et hull på et tidspunkt, sier han.

Håper mobberne forteller sine historier

Likevel håper han at mobberne melder seg og forteller sine historier i tiden framover:

– Jeg har en oppfordring til mobberne - jeg håper også dere står fram. Dere har også blitt forsømt! sa han engasjert fra scenen, og utdyper senere til Varden:

– Det å mobbe er jo også et skrik etter hjelp, og for at vi skal kunne jobbe framover vil det være veldig bra dersom så mange som mulig kan fortelle sine historier.

Brøt stillheten

Kristoffer Heldal var en av dem som brøt stillheten da han gikk ut med sin mobbe-historie i slutten av mai. Etterpå har ballen rullet både i lokal- og riksmedier. Nå har over 70 personer meldt inn mobbesaker i bygda, og lørdagens arrangement viser at mange innbyggere i Drangedal har lyst til å endre en ukultur som har eksistert i lang tid.

Prosessen siden mai har fått Kristoffer til å kjenne på mange følelser, og han forteller at det fortsatt er mange dager som er vonde.

– Men man sier jo at man må gjennom vonde dager for at det skal bli bedre. Og det er der vi er nå, sier han – og snakker samtidig om Drangedals framtid.

– Vi må se framover

– Det viktigste for meg er at fokuset blir på endring. Vi må se framover, og vi kommer ikke noen vei hvis man ikke erkjenner at det har vært et problem, sier han og peker på rådmannen i Drangedal.

– At han ser på oss som motpart er dumt, og det fører ikke til endring, sier Heldal og fortsetter:

– Og hvis man sier at det ikke har vært mobbing i Drangedal i det hele tatt, så er det mange som vil være skadelidende.

Håper på bedring innen 15 år

Kristoffer håper at Drangedal kan være en inkluderende og varm bygd om 10-15 år. For det tar tid å endre holdninger og praksis.

– Ja, hvem vil flytte til Drangedal nå? Det er viktig at vi tar de riktige grepene for å kunne gjøre Drangedal best mulig i framtiden, sier Heldal og legger vekt på at det må gjøres av kommunen og på hjemmebane.

– Vi må begynne arbeidet fra de er små, sier han.

Heldal tror dessverre ikke at problemet er unikt for Drangedal.

– Det er et større problem, og det at vi er den første kommunen er viktig, sier han.