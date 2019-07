Utforkjøring skapte kø på E18. Politiet måtte dirigere trafikken Ingen personer ble skadet, men det oppsto lange kø og forsinkelse da en bil kjørte av veien ved Riskrysset på E18 i Bamble. 17.07.2019 kl 17:27 (Oppdatert 19:16)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

En bil kjørte av veien og hentes av bilberger etter et trafikkuhell ved Riskrysset på E18 i Bamble onsdag ettermiddag. Litt før klokken sju melder politet at veien er ryddet, og at en mann i 70-årene har fått førerkortet midlertidig beslaglagt etter hendelsen.

Uhellet skjedde i 17-tiden, og det har oppstått kø og forsinkelse på strekningen - i begge retninger. Politet måtte dirigere trafikken i området en periode.

Ifølge Statens vegvesen var det rundt ni minutter forsinkelse i retning Porsgrunn, og syv minutter i retning Kragerø i 17.30-tiden.

Telemark/Bamble: Det er redusert fremkommelighet på E18 ved Riskrysset på grunn av et trafikkuhell. Regn med noe kø og ventetid. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 17. juli 2019

Ingen personer ble skadet. I 18.50-tiden melder Veitrafikksentralen at trafikken flyter fint uten forsinkelse igjen.

LES OGSÅ: Dette mener turistene om E18-trafikken: – Skjønner ikke åssen det går an

LES OGSÅ: Derfor er det kø og feriekaos på E18: – Vi får håpe det blir bedre neste år