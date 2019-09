Uværet herjer: Trær over veien, strømbrudd, snø og kansellerte ferjeavganger SNØ: Dette bildet er fra Statens vegvesens webkamera og viser bildet fra i dag klokken 12.31. (Foto: Statens vegvesen ) LITT SNØ: Det har kommet litt snø på Haukeli i Telemark. (Foto: Statens vegvesen) SNØ: Det var mye vann i Sædalen i Bergen og rester av snø i veikanten i helgen. Folk på Vestlandet bes holde seg innendørs. I Bergensområdet ble det meldt om svært mye vann på veiene. Noen steder ble kumlokkene presset opp av vannmassene, og politiet ba folk om å kjøre forsiktig. (Foto: Richard Halland / NTB scanpix) annonse

Fjordline og Color Line har innstilt avganger, veier er stengt på grunn av ras og overvann, og fjelloverganger er stengt på grunn av snø. 15.09.2019 kl 12:43 (Oppdatert 13:48)

NTB

Den første snøen har kommet til Telemark, og det er på Haukeli. Også Gaustatoppen har fått seg et tynt lag med snø.

Det er dessuten sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast for Telemark og Agder.

Fra søndag formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast i Telemark, Aust-Agder og østlige deler av Vest-Agder, og NVE ber folk i området om å feste alle løse gjenstander.

– Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advares det.

Vinden vil i all hovedsak komme fra vestlig retning. Søndag kveld minker vinden igjen, ifølge NVE.

Stormen er nå på sitt kraftigste i #SørNorge. Den vil svekkes sent i ettermiddag og utover kvelden. Vær obs på kraftige vindkast. Sjekk alle farevarslene på https://t.co/GGEaz9Slj7 pic.twitter.com/FdKl26o8Rk — Meteorologene (@Meteorologene) September 15, 2019

Trær over veien

På E18 i Kragerø i nordgående retning i nærheten av Nordal var det noen trær som hang ned langs veien. Veitrafikksentralen er varslet om dette.

Søndag morgen ble det meldt om et tre som sperrer veien i Drangedal på Fv. 356 rett før Straume bru. Veitrafikksentralen ble også sent ut hit for å fjerne treet.

Den første ordentlige høststormen

NVE har satt oransje farenivå for jordskred, flom og kraftige vindkast en rekke steder i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er også jord- og flomskredfare på oransje nivå for midtre og indre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, skriver Varsom.no.

Årets første høststorm førte ikke til alvorlige hendelser natt til søndag, men flere veier er stengt eller har redusert fremkommelighet, og det ventes mye regn utover søndagen.

I fjellet er det full vinter. Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble søndag morgen stengt på grunn av uvær og snø, opplyser Vegtrafikksentralen, og på flere andre fjelloverganger må man være forberedt på snø, sludd og kraftige byger.

– Man bør faktisk sjekke om veien er stengt før man legger ut på tur. Det er veldig mye vind i fjellet og kraftige snø- og sluddbyger, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NRK.

E39 stengt

E39 er sperret flere steder, blant annet ved Vassenden i Jølster etter ras i Årsetelva. Denne strekningen skal vurderes av geolog klokka 12. Det har gått flere mindre ras også andre steder rundt Jølstra.

Et tre og en veilysmast sperret E39 mellom Mandal og Flekkefjord i Vest-Agder søndag morgen, men veien ble åpnet igjen for fri ferdsel like før klokken 9.

E16 mellom Bergen og Voss åpnet igjen klokka 7 søndag morgen, men med manuell dirigering og ledebil. Men veien kan bli stengt på kort varsel igjen.

Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde i Sogn og Fjordane ble stengt lørdag på grunn av fare for ras. Strekningen er fortsatt stengt, og det gjøres en ny vurdering søndag klokken 17.

Fylkesvei 550 mellom Jondal og Utne er stengt fordi et jordras sperrer veien.

En lang rekke andre fylkesveier er søndag morgen stengt på grunn av mye vann i veibanen. Også Trollstigen er stengt på grunn av fare for ras og skred og åpner ikke igjen før mandag.

Full storm langs kysten

Langs kysten er det full storm ved Stad, Svinøy og Ona fyr, og liten storm flere steder sørover langs vestlandskysten. Ved Kråkenes fyr i Vågsøy i Sogn og Fjordane var vinden en kortere periode oppe i orkans styrke.

Ferjestrekningen Leirvåg-Sløvåg er innstilt på grunn av dårlige værforhold, mens Hurtigruta dropper anløp langs Vestlandet. Deres passasjerer fraktes enten sørover til Bergen med fly eller nordover med buss eller taxi.

Kansellerte ferjer

Både Fjord Line og Color Line har kansellert avganger søndag.

Fjord Line og Color Line har nå besluttet å kansellere sine avganger mellom Kristiansand og Hirtshals søndag, skriver Fædrelandsvennen.

Det var først Fjord Line som kansellerte sine søndagsoverganger.

– I morgen er det meldt opp til seks-sju meters bølger. Det vil ikke være optimalt for komforten til våre gjester, sa administrerende direktør Rickard Ternblom i Fjord Line lørdag.

Noen timer senere fulgte Color Line opp med å kansellere Superspeed-avganger.

– Seilingene er kansellert på grunn av været som er på vei inn i Skagerrak nå. Vi prøver å få så mange som mulig hjem i dag. Det jobber vi med nå, sa Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef i Color Line, til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Mange rammet av strømbrudd i Agder

Over 1.300 kunder mistet strømmen i Agder på grunn av kraftig vind i helgen. Utover formiddagen søndag hadde vel 600 ennå ikke fått strømmen tilbake.

Agder Energi nett meldte søndag formiddag om driftsproblemer på fire steder i Aust-Agder, ofte på grunn av trær som hadde blåst ned over linjene, ifølge Fædrelandsvennen.

Søndag formiddag var fortsatt 527 kunder i Grimstad, mens 24 manglet strøm i Birkenes og 38 i Åmli. På Merdø utenfor Arendal hadde 77 kunder vært uten strøm siden lørdag kveld.

Over 700 kunder mistet strømmen i Høvåg ved Lillesand lørdag kveld, men mange fikk den igjen etter en halvtimes tid.

Agder Energi ventet at alle ville ha strømmen tilbake i 12-tiden