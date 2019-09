Ap fram i Hjartdal tross vanskelige saker KAMP OM KLUBBA: Toppkandidatene Nils Olav Hovde (KrF) (f.v.), Øystein Timland (Sp) og Bengt Halvard Odden (Ap). (Foto: Knut Heggenes) Slik gikk det i 2015 Ordfører: Bengt Halvard Odden (Ap) Ny. Nils Olav Hovde (KrF) Ny. Samarbeidspartier: Ap og KrF. annonse

Det har stormet rundt kommunehuset i Hjartdal, men Ap styrker seg etter valget. 09.09.2019 kl 20:57 (Oppdatert 09.09.2019 kl 23:58)

Det blåste godt rundt Ap i eiendomsskattesaken og det har vært friske debatter rundt utbyggingen av vann og avløp på fjellet, men det påvirker ikke Ap i Hjartdal. Snarere tvert imot.

- Jeg tror det handler om to ting: Vi har stått rakrygget og folk har skjønt at dette har vært for det beste for Hjartdal kommune. Så har Ap og KrF levert godt i denne perioden. Vi har bygget ny skole i massivtre og det bygges omsorgssenter nå, sier ordfører Bengt Halvard Odden (Ap).

Han har gode kort på hånden når det nå skal forhandles.

- Her er alle villige til å prate med alle, så får det ende i et resultat, sier Odden diplomatisk, og viser til at «ett parti til må på banen».

Også i Hjartdal går Sp klart fram, med 7,3 prosentpoeng sammenlignet med forrige valg.

- Jeg er kjempegodt fornøyd med resultatet. Ser at sp har gjort kjempegode valg over hele landet, så det var spenning.

Høyre oppnådde 14,6 prosents oppslutning ved valget i 2015. Partiet stilte ikke liste i år.

Partinavn Oppslutning Endring fra 2015 Arbeiderpartiet 47,70 % 9,3 pp Senterpartiet 43,40 % 7,3 pp Kristelig Folkeparti 8,90 % -2,0 pp

Resultat etter at 100 prosent av stemmene er talt opp.