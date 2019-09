Bamble-ordføreren tror det er en god mulighet for at han fortsetter

Med nesten alle stemmer opptalt er Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap) godt fornøyd, selv om hans parti går 1,7 prosentpoeng tilbake fra forrige valg.

– Det ser ut til at Sp og Ap kan få flertall sammen. Det er interessant. Det betyr at siden som har styring i dag har styrket seg betydelig. Vi holder stand, sier ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap) til Varden like etter klokken 23 mandag kveld.

– Vi kan slå oss på brystet og være fornøyde. Med et styrket Sp tror jeg det kan gå bra videre, sier Kjeldal, som karakteriserer resultatet som «oppløftende».

Tirsdag morgen klokken 09.00 møtes Ap og Sp for samtaler.

Bygdelista får plass

Vibeke Emilie Abrahamsen og Bambles bygdeliste sikrer seg plass. Partiet får et mandat i det nye kommunestyret.

Alle stemmene talt opp

Det skal foretas en fintelling, og tallene kan justere seg noe.

Partinavn Oppslutning Endring fra 2015 Arbeiderpartiet 35,10 % -1,7 pp Fremskrittspartiet 18,60 % -9,2 pp Senterpartiet 14,10 % 7,8 pp Høyre 13,40 % 1,7 pp Rødt 4,80 % 0,5 pp Kristelig Folkeparti 4,50 % -2,2 pp Miljøpartiet De Grønne 2,70 % 1,0 pp Sosialistisk Venstreparti 2,70 % 0,6 pp Sammen for Bamble 2,20 % 2,2 pp Venstre 2,00 % -0,7 pp

Resultat etter at 100 prosent av stemmene er talt.