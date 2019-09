Forhandlingene i Siljan er i gang ORDFØRER: Kjell Abraham Sølverød (Sp). (Foto: Jan Bjørn Taranrød) Slik gikk det i 2015 Ordfører: Kjell Abraham Sølverød (Sp) Ny. Varaordfører: Kim Vegard Rekvik (H) Samarbeidspartier: Sp, H og SV annonse

Sp-ordfører Kjell Abraham Sølverød er valgets vinner. 09.09.2019 kl 20:57 (Oppdatert 10.09.2019 kl 00:24)

Senterpartiet er valgets vinner i Siljan.Partiet endte opp med en oppslutningen på 43,6 poeng, noe som er en fremgang på 5,4 prosentpoeng.

– Vi er kjempefornøyde! Vi har gått opp fra et godt resultat ved forrige valg til et enda bedre resultat i år. Men fremdeles gjenstår 30 stemmer og eventuelle stemmer som blir sendt via post, så det er først tirsdag kveld vi kan være helt sikre, forteller nåværende Sp-ordfører i Siljan, Sølverød, til Varden.

Kan samarbeide med flere

Sp-politikeren har et lite håp om at fintellingen kan gi partiet hans enda et mandat i kommunestyret.

– Og du skal vel fortsette som ordfører?

– Det er i alle fall det vi jobber intenst for, sier Sølverød, som røper at han allerede mandag kveld begynte de første forhandlingene.

– Vi har pratet med aktuelle partier ja. Jeg håper vi kan få til et videre samarbeid med SV som vi har jobbet godt sammen med i inneværende periode, men både Høyre og KrF er aktuelle samarbeidspartnere.

Alle stemmer talt opp

Antall opptalte stemmer: 100 prosent.