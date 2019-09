Kommentar: Kåss trolig sikret fire nye år som ordfører - blir det med eller uten Høyre? ordfører: Robin Kåss (Foto: PER ARNE RENNESTRAUM) annonse

Det var vill jubel i Champions Room på byens nye hotell. Porsgrunn Arbeiderparti og Robin Kåss vant nok en gang kampen om velgerne 10.09.2019 kl 07:26 (Oppdatert 07:28)

Kommentar

Tallet 37 lyste opp da forhåndsstemmene ble presentert klokka 21 valgkvelden. Ett tiendedel bedre enn de berømte 36,9 som Thorbjørn Jagland i sin tid krevde for å fortsette som statsminister.

I Porsgrunn skal det et politisk jordskjelv til for at Kåss skal gjøre som Jagland – og overlater makta til noen andre. Sammen med de nåværende samarbeidspartiene KrF, Sp og De Grønne er de sikret et solid flertall. Spørsmålet er hvor mye de andre partiene vil kreve for å gå i kompaniskap med Kåss & co. Både Sp og de Grønne gjorde som ventet et godt valg.

I tillegg gikk både Høyre og Frp tilbake, noe som kan tolkes som en dobbeltseier.

– Dette er vanvittig bra, sa Kåss da de første resultatene lå bordet. Et resultat høyt oppe på 30-tallet betyr at Porsgrunn Ap gjør nok et godt valg, selv om det er noen få prosentpoeng bak 2015-valget. Sosialdemokratene var passende nok samlet på Champions Room. Etter å ha deppet i ro sekunder over en svak valgdagsmåling for Ap på riksplan, kunne sosialdemokratene slippe jubelen løs, men We are the champions venter de med til de endelige resultatene foreligger.

Nå starter forhandlingene: Det har vært en selskapslek i timene etter hvert eneste valg i Porsgrunn: «Hvem vil bli varaordfører, hvis vi i Arbeiderpartiet får ordføreren?» Den attraktive, prestisjetunge og godt betalte jobben har vært som et fluepapir og sørget for at Ap får ordføreren også når det egentlig er borgerlig flertall. I 2011 var daværende ordfører Øystein Beyer rask på labben da det ble klart at Ap hadde gjort et brukbart valg. Folkets dom var likevel på ingen måte en garanti for at Beyer kunne gyve løs på fire nye år med kjedet rundt halsen. Høyre var derimot hadde gjort det godt. Bare noen minutter etter at forhåndsstemmene skinte fra prosjektoren i Folkets Hus, kunne undertegnede observere Beyer og Høyres Erik Bystrøm i en meningsfull og fortrolig samtale. Og jammen ble ikke Beyer fortsatt ordfører, mens populære Bystrøm havnet i det nest gjeveste setet.

Alt dette kan være greit å vite når politikerne i

Porsgrunn går inn i nye sonderinger. For historien gjentar seg, selv om Ap har en tendens til å bytte partnere raskere enn de fleste bytter bil.

I 2003 ble ordførermakta sikret takket være samarbeid med Helge Mæland og SV. Allerede i 2004 endte turtelduene i full budsjettkrangel.

2007 var det Siren Johnsen og Venstre som var den utkårede. Den politiske plattformen kollapset i løpet av perioden.

I 2011 var det altså klart for Ap + Høyre = samt. Varaordfører Erik Bystrøm slo opp fra talerstolen da Ap ville øke eiendomsskatten i 2014.

Siden oktober 2015 har Arbeiderpartiet sluppet å dele tronen med noen andre. Robin Kåss har hatt partifelle Janicke Andreassen som sin høyre hånd.

Porsgrunn har, etter kommunesammenslåinga i 1964 aldri hatt noe annet enn Arbeiderparti-ordførere.

Det har ikke alltid vært plankekjøring inn på ordførerkontoret. I 2011 var det nærmest en misforståelse som gjorde at De Grønne, som var på vippen, ikke havnet på den borgerlige siden. Det er i etterkant blitt hevdet at Høyre var fornøyd med å få varaordføreren. Foran årets valg har spekulasjonene startet lenge før folk gikk til urnene. Kilder i Høyre mener at partiet forbereder et samarbeid med Ap nok en gang. I så fall vil Anne Karin Alseth Alseth Hansen bli varaordfører.

I 1993 var det en sydentur som hindret Høyre og Kari Bosheim å få ordføreren. Senterpartiets gruppeleder var på ferie på Rhodos mens ordførerforhandlingene pågikk. Hans stedfortreder hjemme i Porsgrunn, Sverre Siljan, inngikk en avtale med Ap om å stemme på Elisabeth A. Nilsen, stikk i strid med det som var feriegjestens intensjon. Sydenfareren ville gå for Kari Bosheim (H). Det ble tungen på vektskålen. og Ap sikret seg nok en gang ordførermakta. Slik partiet alltid gjør.

Spørsmålet er hvem som vil samarbeide med Ap denne gangen. KrF er trolig en lojal partner, og mange kan se for seg Anders Rambekk som en passe diplomatisk varaordfører. Senterpartiet og De Grønne har sagt at de vil prate med Ap etter valget, men Høyre kan komme inn som en joker. Derimot har Rødt sagt at det ikke er en selvfølge å støtte Kåss. Venstre takket nei til Ap-giftermål for fire år siden og er innstilt på å gjøre det samme igjen. – I utgangspunktet vil vi ha en bredest mulig plattform, sa Kåss til Varden i går kveld.

Spørsmålet er om det blir med eller uten Høyre.

Per Arne Rennestraum, journalist