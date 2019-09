Mot fire nye år for Felland i Tokke Slik gikk det i 2015 Ordfører: Jarand Felland (Sp) Ny, rent flertall. Varaordfører: Tone Dale Solvang, Sp (Ny) Samarbeidspartier: Sp har rent flertall, men tar med KrF i et valgteknisk samarbeid. annonse

Sp går markert tilbake, men gjør fortsatt et svært solid valg. 09.09.2019 kl 20:57 (Oppdatert 22:28)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Jeanette Høie

Tlf: 918 11 986 Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Tom Erik Thorsen

Tlf: 932 87 967

Med kun noen få stemmer igjen å telle tirsdag, går Tokke-ordfører Jarand Felland (Sp) inn i natten med 43,5 prosents oppslutning. Det er åtte prosentpoeng dårligere enn ved valget i 2015.

- Det er et veldig godt resultat. Jeg er veldig godt fornøyd med det, sier Felland til Varden ved 22.20-tiden mandag kveld.

Han viser til at resultatet i 2015 var «ekstremt», og også et resultat av kun tre lister stilte til valg. I år var det fem, og alle ser ut til å komme inn.

- Nå er det å sette seg ned for å forhandle. MDG er absolutt et alternativ, sammen med KrF, sier Felland, som dermed er relativt klar på hvem som ligger godt an til å bli invitert.

Endelig resultat

Partinavn Oppslutning Endring fra 2015 Senterpartiet 43,50 % -8,0 pp Arbeiderpartiet 36,20 % -6,3 pp Miljøpartiet De Grønne 9,80 % 9,8 pp Kristelig Folkeparti 6,30 % 0,3 pp Sosialistisk Venstreparti 4,20 % 4,2 pp

Resultatet etter at 100 prosent av alle stemmene er talt opp.