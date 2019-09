Nome-ordføreren: – Ser ut til at vi har alle muligheter til å beholde makta Slik gikk det i 2015 Ordfører: Bjørg Tveito Lundefaret (Ap) Gjenvalg. Varaordfører: Hans Jørgensen (H) Gjenvalg. Samarbeidspartier: Ap og H. Muligens også V, KrF og SV. annonse

I Nome viser tallene at Ap går tilbake når 20 prosent av stemmene er talt opp. Likevel er ordføreren optimist. 09.09.2019 kl 20:56 (Oppdatert 21:26)

– Det var faktisk akkurat de samme tallene vi hadde i en meningsmåling for kort tid siden. Vi er ikke fornøyd med å gå tilbake, samtidig ser vi at så langt har vi alle muligheter til å beholde makta i Nome. Det var en lettelse å se, sier ordføreren til Varden kort tid etter at de første tallene kom.

Partinavn Oppslutning Endring fra 2015 Arbeiderpartiet 36,80 % -5,6 pp Senterpartiet 28,10 % 4,7 pp Høyre 10,70 % 0,8 pp Fremskrittspartiet 9,10 % -2,8 pp Sosialistisk Venstreparti 6,30 % 2,5 pp Miljøpartiet De Grønne 4,80 % 4,8 pp Kristelig Folkeparti 3,10 % -1,8 pp Partiet De Kristne 1,10 % 0,0 pp

Resultat når 20 % av stemmene er talt opp