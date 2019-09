Nome-ordføreren sikker på å fortsette: – Jeg vil ikke gi fra meg dette nå AP-JUBEL: Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (midten) ble tatt imot med stor jubel av partifeller under partienes valgvake på Ulefoss mandag kveld. (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) Senterpartiet har gjort et meget godt valg i Nome og er kommunens klart nest største parti. Her de tre toppkandidatene: Liv Marit Sannerholt Berget, Anders Hjelseth (midten) og John Harald Rønningen. (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) Slik gikk det i 2015 Ordfører: Bjørg Tveito Lundefaret (Ap) Gjenvalg. Varaordfører: Hans Jørgensen (H) Gjenvalg. Samarbeidspartier: Ap og H. Muligens også V, KrF og SV. annonse

Ap er fortsatt det største partiet i Nome. Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret er klar på hun fortsetter i fire nye år. 09.09.2019 kl 20:56 (Oppdatert 10.09.2019 kl 00:06)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Jeanette Høie

Tlf: 918 11 986 Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Andreas Soltvedt

Tlf: 970 79 627

– Det var faktisk akkurat de samme tallene vi hadde i en meningsmåling for kort tid siden. Vi er ikke fornøyd med å gå tilbake, samtidig ser vi at så langt har vi alle muligheter til å beholde makta i Nome. Det var en lettelse å se, sier ordføreren til Varden kort tid etter at de første tallene kom.

Ap i førersetet

Og etter at de endelige tallene for kanalkommunen er klare, er det ikke lenger tvil i den mangeårige ordførerens munn:

– Du blir ordfører i fire nye år?

– Ja, jeg vil ikke gi fra meg dette nå, sier Tveito Lundefaret til Varden ved 23.20-tiden mandag.

–. Hva tenker du om valgresultatet i Nome slik det foreligger?

– Ap har jo gått ned. Det er Sp som er den store vinneren. Ingen tvil om det. Jeg er veldig glad for at det kommer inn seks partier i kommunestyret. Noen fryktet at vi bare skulle bli fire. Så er jeg selvfølgelig også fornøyd med at vi er det største partiet, sier ordføreren.

Sps svært gode valg til tross. Tveito Lundefaret vil ikke forskuttere at Sp får varaordføreren.

– Det er for tidlig å si. Vi har ikke snakket sammen ennå, sier Bjørg Tveito Lundefaret.

Kjempebyks framover

Sps ordførerkandidat, Anders Hjelseth, er svært godt fornøyd med valget selv om Ap havnet et "hestehode" foran.

– Vi kiler dem godt i nakken Vi har gått fram med nesten ti prosent og har et kjempevalg. Jeg er kjempefornøyd, sier Hjelseth til Varden.

– Nå får vi masse innflytelse på politikken i Nome - håper jeg, sier han.

– Dere har sittet åtte år på "sidelinja". Hva blir kravet med bakgrunn i Sps kjempevalg?

– Jeg håper i hvert fall jeg blir varaordfører. Vi får se, sier Hjelseth.

– Blir det "harde tak" nå utover natta?

– Vi får se...

Alle stemmene talt opp

Det skal foretas en fintelling, og tallene kan justere seg noe.

Partinavn Oppslutning Endring fra 2015 Arbeiderpartiet 36,90 % -5,5 pp Senterpartiet 33,70 % 10,2 pp Høyre 9,00 % -1,0 pp Fremskrittspartiet 8,80 % -3,1 pp Miljøpartiet De Grønne 3,90 % 3,9 pp Sosialistisk Venstreparti 3,70 % 0,0 pp Kristelig Folkeparti 2,90 % -1,9 pp Partiet De Kristne 1,00 % 0,0 pp

Resultat når 100 % av stemmene er talt opp