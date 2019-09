Slik forklarer Tinn-ordføreren Sps tilbakegang Slik gikk det i 2015 Ordfører: Bjørn Sverre Birkeland (Sp) Ny. Varaordfører: Sanja Pasovic (SV) Ny. Samarbeidspartier: Sp og SV. annonse

I motsetning til de fleste andre kommuner i Telemark, går Senterpartiet tilbake i Tinn. - Protester lever ikke evig, sier Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (Sp). 09.09.2019 kl 20:56 (Oppdatert 23:48)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Jeanette Høie

Tlf: 918 11 986 Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Hege L. Gulseth Tom Erik Thorsen

Tlf: 932 87 967

Sp ligger an til en oppslutning på 28,3 prosent. Det er en tilbakegang på formidable 13,3 prosentpoeng siden forrige valg. Det forklarer ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland slik:

- Protester lever ikke evig

- Vi går tilbake fra 2015. Det var vi selvfølgelig forberedt på, med mange protestvelgere i forbindelse med sykehussaken, der særlig Ap ble straffet, sier han, og legger til:

- Protesterer lever ikke evig, og da går man gjerne tilbake.

Han oppfatter at valgresultatet ikke har med han personlig å gjøre, men påpeker at det er krevende å være i posisjon og ta upopulære valg.

- Bedre enn vi hadde drømt om

SV er partiet som har størst fremgang i Tinn når stemmene ved kommunevalget 2019 er talt opp. Partiet ser ut til å ende opp med fem mandater. Det er tre flere enn i dag.

- Dette er bedre enn vi hadde drømt om, men vi biter fremdeles litt negler for det femte mandatet. De offisielle resultatene viser at alle stemmene er talt opp, men vi vet det telles fremdeles, sier Sv-leder Jørn Langeland til Varden.

- Hva forklarer du fremgangen med?

- Jeg håper velgerne har vært fornøyd med oss i posisjonen, slik vi har vært de siste årene. Jeg håper de har opplevd oss som ærlige og tydelige.

- Hvordan forklarer du tilbakegangen til Senterpartiet?

- Det skyldes nok at partiet fikk en unormalt stor oppslutning ved forrige valg på grunn av sykehussaken. Nå har nok mange velgere kommet tilbake til partiene de pleier å stemme på.

Gunstig posisjon

Birkland er klar for å diskutere samarbeid med både borgerlig og sosialistisk side. Han viser til at Ap, SV og Sp har 69,9 prosent samlet, men det er også mulig å bygge et flertall på borgerlig side, enten med Høyre eller Høyre og Frp.

- Det er en gunstig posisjon for oss å være i, sier Birkeland

Alle stemmer talt opp

Antall opptalte stemmer: 100 prosent.

Det skal foretas en fintelling, og tallene kan justere seg noe.