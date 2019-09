Sp får ordføreren i Seljord: – Jeg er klar til å bli ordfører og er veldig motivert for det KAMP OM KLUBBA: Ordførerkandidatene Per Dehli (H) og Halfdan Haugan (Ap) og Else Marie Dahl Eide (Sp), (Foto: Knut Heggenes) Slik gikk det i 2015 Ordfører: Halfdan Haugan (Ap) Ny Varaordfører: Jon Svartdal (H). Samarbeidspartier: Ap, H og KrF annonse

Senterpartiet får ordføreren i Seljord. 09.09.2019 kl 20:57 (Oppdatert 10.09.2019 kl 07:41)

Partiet får over 43 prosent av stemmene og partiet sendte i natt ut denne pressemeldingen:

"Beate Marie Dahl Eide vert ordførar i Seljord etter eit brakval for Senterpartiet. Partiet fekk heile 43,7% av røystene og 7 av 17 plassar i det nye kommunestyret. Dette er den høgaste oppslutninga Senterpartiet har hatt i Seljord nokon gong. Senterpartiet sin ordførarkandidat får støtte frå både Miljøpartiet Dei Grøne og Framstegspartiet. Beate Marie Dahl Eide seier i ein kommentar at ho er svært nøgd med valresultatet og at ho er glad for den store tilliten frå innbyggjarane i Seljord."

Klar til å ta over

Mandag kveld sa Dahl Eide at hun var svært fornøyd med resultatet.

– Det ser jo fantastisk ut så langt. Jeg tror vi har vært et tydelig parti i opposisjon, med lav gjennomsnittsalder på partilaget og vi har jobbet godt over lang tid. Folk er lei av sentralisering, sier Beate Marie Dahl Eide.

Hun sier hun er klar til å ta over som ordfører.

– Jeg er klar og veldig motivert.

Alle stemmene talt opp

Det skal foretas en fintelling, og tallene kan justere seg noe.

Partinavn Opslutning Endring fra 2015 Senterpartiet 43,70 % 16,5 pp Høyre 18,60 % -2,8 pp Arbeiderpartiet 17,00 % -11,6 pp Fremskrittspartiet 10,40 % 3,7 pp Miljøpartiet De Grønne 8,80 % 2,3 pp Venstre 1,60 % -2,1 pp

Resultat når 100 er talt opp.