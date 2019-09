Sp like store som Ap i Nissedal: – Mer enn vi kunne drømt om KAMP OM KLUBBA: Ordførerkandidatane Halvor Homme (Ap (t.h.) og Ian Parry-Jones (Sp). (Foto: Andreas Soltvedt) Slik gikk det i 2015 Ordfører: Halvor Homme (Ap) Gjenvalg. Varaordfører: Geir Christian Enger (KrF) Ny. Samarbeidspartier: Ap, KrF og Frp annonse

Senterpartiet gjør et så bra valg i Nissedal at de nesten passerer Arbeiderpartiet. 09.09.2019 kl 20:58 (Oppdatert 09.09.2019 kl 23:58)

Det er partitopp og ordførerkandidat Ian Parry-Jones meget godt fornøyd med.

– Dette er vi meget godt fornøyd med. Det er absolutt mer enn vi kunne drømt om, sier Parry-Jones om framgangen på 10,5 prosent for partiet.

Det gir en oppslutning på 37,7 prosent, mot Aps 38,3. Det er kun noen få stemmer som skiller.

– At vi skulle havne så nær er et resultat av et enormt lagarbeid, sier Parry-Jones.

– Blir du ordfører?

– Det kan jeg ikke forskuttere. Det kommer an på hva de andre partiene ønsker, sier Parry-Jones.

Alle stemmer talt opp

Antall opptalte stemmer: 100 prosent.