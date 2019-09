Valg 2019: Senterpartiet øker i Skien - Ap går tilbake SP-FRAMGANG: Trond Ballestad (Sp) og Hedda Foss Five (Ap). (Foto: Fredrik Pedersen) PÅ VALGVAKE: Rolf Erling Andersen og Hedda Foss Five. (Ap) (Foto: Fredrik Nordahl) Slik gikk det i 2015 Ordfører: Hedda Foss Five (Ap) Gjenvalg. Varaordfører: Erik Næs (Krf) Ny. Samarbeidspartier: Ap, SV, Sp, KrF, V og MDG. annonse

Senterpartiet øker med 5,1 prosentpoeng i Skien når om lag 20 prosent av stemmene er talt opp. 09.09.2019 kl 20:55 (Oppdatert 21:54)

I Skien går Ap tilbake med 3,2 prosentpoeng når om lag 20 prosent av stemmene er talt opp . Senterpartiet øker med 5,1 prosentpoeng.

Bypartiet har størst nedgang med 11,8 prosentpoeng.

– Det er i tråd med de nasjonale prognosene som har vist disse tendesene over lengre tid. Senterpartiet har ligget høyt lenge, så jeg var forberedt på en effekt av det. Selv om vi har en liten tilbakegang så langt, ser det likevel ikke så ille ut, sier ordfører Hedda Foss Five. (Ap)

Jubel i Sp

Trond Ballestad (Sp) er strålende fornøyd.

– Vi var jo forberedt på at vi kom til å få en framgang, men at det skulle bli et sånt byks, var over all forventning, sier Ballestad.

Han er likevel klar på at ting kan forandre seg når flere stemmer kommer inn.

– Dette er voldsomt selv for oss som er så sindige, sier han likevel etter at de første stemmene er talt opp.

Hedda Foss Five fortsetter?

Etter at 20 prosent av stemmene er talt opp tyder alt på at Hedda Foss Five (Ap) får fire nye år som ordfører i Skien.

Hun har grunn til å smile. Hedda Foss Five står og sjekker de foreløpige tallene, og de viser at de rødgrønne i Skien holder stand og vel så det.

– Ja, vi styrker oss, sier tidligere Skiensorsfører Rolf Erling Andersen.

Fram går også Rødt, MDG og SV som alle er med i dagens samarbeid.

Dermed slipper nok Foss Five å stresse alt for mye i de første forhandlingene for å få minst 28 representanter på hennes side.

Partinavn Oppslutning Endring fra 2015 Arbeiderpartiet 30,60 % -4,3 pp Høyre 16,90 % 1,6 pp Senterpartiet 11,10 % 8,1 pp Fremskrittspartiet 9,90 % -1,6 pp Miljøpartiet De Grønne 6,50 % 3,0 pp Sosialistisk Venstreparti 6,30 % 2,2 pp Rødt 5,70 % 4,1 pp Kristelig Folkeparti 5,20 % -2,3 pp Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 2,70 % 2,7 pp Bypartiet 2,10 % -11,7 pp Venstre 2,10 % -1,4 pp Partiet De Kristne 0,70 % -0,3 pp Liberalistene 0,30 % 0,3 pp

NB! Foreløpig resultat, 24,4 prosent av stemmene talt.