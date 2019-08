Valgkampen i gang: Sp vil ha en topposisjon i Skien

Blir Hedda Foss Five eller Emilie Schäffer ordfører, er spørsmålet i Skien. Eller er det? Kan Høyre ta over makten?

– Ja!

Høyres ordførerkandidat Emilie Schäffer er klar, tydelig og lynrask i sitt svar når vi spør:

– Kan du bli ordfører i Skien?

– Ja, gjentar hun. Det er på tide med et skifte nå, sier Schäffer og nevner blant annet at posisjonen fort kan gå trøtt og dermed ikke ha så god oversikt.

Økt barnefattigdom

– Vi ser det på økonomien, og vi ser det på økt barnefattigdom, sier hun.

Arbeiderpartiets motkandidat og ordfører i Skien de siste åtte årene, Hedda Foss Five, svarer slik på antydningene om en trøtt posisjon.

– Sier hun det samme om regjeringen også, eller? Jeg synes de siste fire årene har vært den alle beste perioden jeg har vært med i bystyret, sier Foss Five som kom inn i bystyret i 2003, og ble valgt som ordfører i 2011. Hun er fast innstilt på å gyve løs på fire nye år som ordfører. Men samtidig som hun og Arbeiderpartiet går inn for valgseier, må de også tenke over hvem de kan komme til å samarbeide med.

Menneskene, ikke partiene

Posisjonen i Skien bystyret har bestått av Ap, KrF, MDG, Sp, SV og V.

– Blir det færre partier med neste runde, tror du?

– Det blir feil å forskuttere forhandlinger nå. Først skal valget stå, så kommer resultatet, og til slutt blir det forhandlinger. Men det er ikke viktig med antall partier. I perioden som har vært opplever jeg at det har vært løsningsorienterte personer som har jobbet sammen. Det er menneskene det kommer an på, ikke partiene, mener ordføreren.

Likevel innrømmer hun.

– Det tar kanskje litt lengre tid for seks partier å bli enige, enn det ville ha gjort for tre partier, men det er jo sluttresultatet av vedtakene som teller, sier Foss Five.

Ut i bydelene

Emilie Schäffer gleder seg til en lang valgkamp med Høyre. Hun lover å være tydelig på hva Høyre vil.

– Vi må satse på bydelene og stoppe utviklingen med sentralisering av barnehager og sykehjem. Vi kommer til å se på bygging av bokollektiv for eldre i bydelene, og barnehager i skolekretsen der barna bor, i motsetning til for eksempel storbarnehage i sentrum. Dette er viktig for oss, sier Schäffer.