Valgomater avgjør valget for mange Valgomater: (Foto: NTB Scanpix) Dette er de viktigste nyhetene natt til mandag. 19.08.2019 kl 07:06

NTB

Hoppet fra 2. etasje etter brann

To beboere får tilsyn etter å ha fått i seg røyk, og en tredje person tas hånd om av helsepersonell etter å ha hoppet fra 2. etasje under en brann i Akershus.

Ingen har fått alvorlige skader, opplyser politiet. Øst politidistrikt meldte om brannen i Follo klokka 4.08 natt til mandag, som skulle vise seg å skyldes varmgang i en skotørker i et boligkompleks med flere boenheter i Lyngåsen i Langhus.

Valgomater avgjør valget for mange

Valgforsker Bernt Aardal har inntrykk av at de populære valgomatene er blitt bedre og sier de kan påvirke hvordan folk stemmer.

Valgforskeren sier til Dagsavisen at han mener at valgomatene har noe for seg.

Ved forrige valg, i 2017 var valgomatene så populære at ordet «valgomat» ble årets toppsøk på Google, altså det søket som økte mest. I år har blant andre NRK, VG, TV 2 og Dagbladet egne valgomater.

Iransk oljetanker har forlatt Gibraltar

Den iranske oljetankeren som har vært i arrest siden juli, forlot søndag kveld havnen i Gibraltar.

Torsdag besluttet høyesterett i Gibraltar at skipet skulle frigis, og søndag kveld seilte det fra havnen, viser trafikkdata, ifølge Reuters.

Fredag kom USA med en arrestordre på skipet, men den ville ikke Gibraltar etterkomme.

Danmark venter Trump-besøk

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier hun forventer at USAs president Donald Trump kommer på besøk etter at han sa at han kanskje kommer.

Trump sådde søndag tvil om det planlagte statsbesøket i Danmark da han sa på et pressemøte at han «kanskje» kommer til Danmark.

Danskenes statsminister Mette Frederiksen sier til Danmarks Radio at hun fortsatt forventer at Trump kommer som avtalt i september.

5.000 evakuert fra ny brann på Gran Canaria

Rundt 5.000 personer er evakuert fra boligene sine etter at en ny skogbrann oppsto på den nordlige delen av den spanske ferieøya Gran Canaria.

Brannen brøt ut lørdag kveld og spredte seg raskt. 14 fly er satt inn i slukningsarbeidet sammen med 600 brannfolk og spesialister fra hæren.

Søndag kveld var 3.400 hektar skog og kratt blitt flammenes rov.

Antall flyktninger over 70 millioner

Det er det høyeste tallet siden annen verdenskrig, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

Folk er på flukt fra krig, fra forfølgelse og fra konsekvensene av klimaendringer, sier den tyske avdelingen av UNHCR i en pressemelding søndag.