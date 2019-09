Vann-kaos på Herre – jobber på spreng for å holde vannet unna MYE VANN: Vannet flommer over på Herre, og Bamble kommune jobber nå med å stoppe vannmassene. (Foto: Veronica Hansen ) Flom på Herre: (Foto: Veronica Hansen ) annonse

Bamble kommune jobber på spreng for å holde vannet unna på Herre. 27.09.2019 kl 13:12 (Oppdatert 13:47)

Birte Ulveseth

– Her ute er det ikke bra. Det har kommet over 100 mm nedbør fra i går til i dag. Vi jobber på spreng med å holde vannmassene tilbake, sier Bjørn Salvesen i Bamble kommune.

Det er ved Herre skole Bamble kommune jobber med å holde vannmassene i sjakk. Elevene ved skolen er fortsatt på skolen, og det er ikke snakk om å evakuere dem. Det er ikke fare for at vannet skal komme inn i skolen sånn situasjonen er nå.

Ingen hus berørt

– Vi har ikke fått inn meldinger om hus som har fått vann i kjelleren eller lignende. Kapasiteten på rørene er sprengt. Vi må se på løsninger på hvordan vi skal få løst dette, og har mange i sving for å få ryddet opp. Vi har på plass en gravemaskin og flere folk i sving, sier Salvesen.

– Vi var klar over at det skulle komme dårlig vær, og rykket ut tidlig i dag for å holde øye med situasjonen. Vi har på Herre klokken 08.00, og klokken 10.00 fløt vannet over.

Hofsteinvegen på Stathelle er stengt grunnet flommen.

Vann-kaos

Veronica Hansen fra Herre opplevde vann-kaoset på nært hold

– Jeg skulle hente jentungen på skolen, men det var ikke så lett. Vannet flommer over på hele fotballbanen, over parkeringa og ned mot Herreveien, sier Hansen til Varden.

Hun forteller at i 13-tiden er det foreløpig er slik at biler klarer å kjøre utenom vannet, men at det ikke er mye som skal til før det ikke lenger er mulig.

– Og bussene sliter med å hente elevene, sier hun.

Hansen forteller at det gjerne samler seg masse vann i området som nå er rammet av «flommen», men at hun aldri har sett så mye vann som i dag der tidligere.



Statens vegvesen ikke fått noen meldinger

– Det er mye regn, men vi har ikke fått rapport om problemer på noen av veiene i Telemark, sier Stian Molteberg, trafikkoperatør ved Vegrafikksentralen.