Vannlekkasje stengte vei i Skien annonse

I forbindelse med gravearbeid på Kjørbekk gikk det hull i et vannrør torsdag formiddag. Det sørget for at deler av veien måtte sperres av. 14.02.2019 kl 11:55 (Oppdatert 16:58)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Det ble først meldt at det var Trommedalsvegen som hadde blitt stengt, men det viste seg å ikke stemme.

– Årsaken til at det trolig ble litt feil, er at stedet hvor feilen ble meldt inn fra ligger under vår områdebeskrivelse "Trommedalen". Men problemene oppsto på Bjørntvedtvegen, og sørget for at blant annet busser måtte kjøre via Rødmyr. Det har vært skiltet omkjøring i hele ettermiddag, sier trafikkoperatør Laila Mandt Johansen ved Vegtrafikksentralen.

Torsdag ettermiddag holdt mannskapene fortsatt på med reparasjonsarbeidet på stedet.

– De siste tilbakemeldingene vi har fått, antyder at de nærmer seg å komme i mål. Men det er ikke åpnet helt enda, sier trafikkoperatøren like før klokken 17 torsdag.