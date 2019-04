Varsler omkamp om pappaperm PAPPAPERM: KrF har merket seg det gryende opprøret mot dagens tredelte foreldrepermisjon. (Foto: NTB scanpix) KRF: Fungerende leder i KrF Olaug Bollestad innledet pressekonferansen før partiets landsmøte i Stavanger. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.) annonse

KrF har merket seg det gryende opprøret mot dagens tredelte foreldrepermisjon i Høyre og vil få dem med seg på å fjerne ordningen. 23.04.2019 kl 15:35 (Oppdatert 16:05)

NTB

Fungerende partileder Olaug Bollestad sier til NTB at hun tror foreldrepermisjon kommer til å bli et hett tema på KrFs landsmøte i Stavanger til helgen, der hun for øvrig selv går tilbake til rollen som nestleder.

Høyre vedtok tidligere i år i sitt prinsipprogram at de på sikt vil ha full valgfrihet for foreldrene når det gjelder foreldrepermisjon. Bollestad mener også å se et voksende opprør mot pappakvoten ute i det norske folk.

– Dette er jo en sak KrF var alene om å stemme mot i sin tid, og som vi nå ser er gryende opprør mot ute i landet fordi folk føler seg styrt når det gjelder hvordan familiene skal prioritere, sier Bollestad.

– KrF har vært for pappaperm, men å la staten styre hele permisjonen har vi vært imot. Det tror jeg kommer til å bli en spennende debatt på landsmøtet, sier hun.

Det har kommet 50 resolusjonsforslag til KrFs landsmøte i helgen, der de også skal diskutere et forslag fra resolusjonskomiteen til et lokalpolitisk manifest. I tillegg skal det velges ny ledelse i kjølvannet av Knut Arild Hareides avgang.

Det skal også vedtas nye interne regler i partiet. Blant annet er det foreslått at partiet skal innføre en såkalt eksklusjonsparagraf, eller med andre ord åpne for å kaste folk ut av partiet under gitte omstendigheter.

(©NTB)