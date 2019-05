Væpna ran i Oslo Væpna ran: Væpna ran (Foto: Scanpix) annonse

Politiet jakter to maskerte menn som skal ha forsøkt å rane til seg to biler med et våpen på Storo i Oslo. 05.05.2019 kl 08:07 (Oppdatert 08:10)

NTB

Ransforsøkene skjedde utenfor Circle K og Storo Storsenter. Vitner så at håndvåpen ble vist.

Store politipatruljer har vært ute i området, men ingen har blitt pågrepet. Politiet tror gjerningsmennene står bak begge ransforsøkene.

Flere masseslagsmål

Rundt ti personer ble anholdt etter et masseslagsmål i Bærum natt til søndag. Politiet tror at opp til 20 personer var involvert.

Hendelsen fant sted få timer etter et lignende slagsmål på Nationaltheatret i Oslo natt til søndag. Fem ble anholdt av politiet. Masseslagsmålene har ikke noen tilknytning til hverandre.

Nord-Korea bekrefter

Kim Jong-un var til stede da Nord-Korea utførte flere missiloppskytinger lørdag og er «godt fornøyd» med testene, ifølge landets nyhetsbyrå KCNA.

Ifølge KCNA utførte de testene for å undersøke landets evne «til å kunne forsvare den politiske suvereniteten og landets økonomiske selvstendighet».

Brann i Rogaland

Brannen som brøt ut på et omsorgssenter i Randaberg i Rogaland, er slukket. Avdelingen for eldre og pleietrengende er evakuert.

Politiet evakuerte pasientene som er eldre og pleietrengende. Evakueringen fortsatte selv etter at brannen er slukket, skrev Sørvest politidistrikt på Twitter.

Bønn til Corbyn

Britenes statsminister Theresa May ber Labour-leder Jeremy Corbyn lytte til velgerne og sette ulikhetene til side for å få til en brexitavtale.

May skriver i et innlegg i The Mailsøndag at De konservatives dårlige resultat i lokalvalget er et symbol på «hva som skjer – eller ikke skjer – i Westminster».