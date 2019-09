Vestfold og Telemark med lavest valgdeltakelse i landet Illustrasjon: OSLO, NORGE 2019827. I valglokalene ved CC Vest, der en kan forhåndsstemme ved årets kommunevalg (Foto: Berit Roald / NTB scanpix) annonse

Slik var deltakelsen ved årets kommunestyrevalg. 10.09.2019 kl 07:13 (Oppdatert 07:13)

Deltakelsen ved årets kommunestyrevalg ser ut til å gjøre et kraftig hopp fra sist og havne på 64,5 prosent. To av tre brukte stemmeretten i Vestland og Oslo.

Natt til tirsdag viste prognosen for valgdeltakelse et like høyt frammøte som i 2011. Ser vi bort fra 2011, har det ikke vært flere avgitte stemmer siden valget i 1991 (66 prosent).

Lavest i Vestfold og Telemark

Vestland og Oslo ser ut til å få størst valgdeltakelse, med henholdsvis 67,7 og 67,5 prosent frammøte. Lavest deltakelse har det vært i Vestfold og Telemark, med i underkant av 62 prosent.

203 802 av 334 154 personer brukte stemmeretten sin i Vestfold og Telemark i løpet av årets valg.

Ved Fylkestingvalget er 99,4 prosent av stemmene telt opp. Det viser en valgdeltakelse på 57,8 prosent, noe som betyr at 192 006 av 334 154 har stemt.

For valget til fylkestingene ligger deltakelsen i resten av landet til å bli på i underkant av 60 prosent.