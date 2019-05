Vestfold: To innsatte har rømt fra høysikkerhetsfengsel annonse

To menn i 20-årene fra Øst-Europa rømte fredag fra Sem fengsel i Tønsberg i Vestfold. 10.05.2019 kl 10:34

NTB

– Den ene er høy og tynn og mørk i håret, og den andre er mindre, kraftig og lys, forteller politiets operasjonsleder Marianne Mørch til Tønsbergs Blad.

Hun oppfordrer publikum til å melde ifra til politiet hvis de skulle se de to mennene.

– Vi har ingen opplysninger om at de er farlige, men vi oppfordrer folk til ikke å ta kontakt med dem, men heller ringe oss, sier Mørch.

Hvordan de to klarte å rømme er ikke bekreftet, men ifølge de første meldingene skal de to ha klatret over gjerdet på fengselet.

Sem fengsel er et mannsfengsel med høyt sikkerhetsnivå med plass til vel 60 innsatte.