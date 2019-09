– Vi kaller dette for gravøl Ikke fornøyd: Bypartiet kan miste seks mandater. De håper likevel på 5% oppslutning når alle stemmene er talt opp. (Foto: Fredrik Pedersen ) annonse

Bypartiet ligger an til å miste seks mandater i Skien 09.09.2019 kl 22:42 (Oppdatert 23:33)

Anniken Wathne Og Hege L. Gulseth

Klokka 23.30 er alle stemmene i Skien talt opp og resultatet for Bypartiet i Skien ble en oppslutning på 2,9 prosent. Det er en tilbakegang på 10,9 prostenpoeng og partiet går fra åtte til to mandater.

– Ingen her er fornøyde. Dette er altfor dårlig, sier Tomas Bakken som er førstekandidat for Bypartiet i Skien.

Når Varden møter partirepresentantene er de samlet for valgvake på Bar i Skien, der står ikke stemningen i taket.

– Vi kaller dette for gravøl, fleiper partileder Morten Rabe.

Solid innsats

Partileder Rabe er fornøyd med innsatsen de har gjort før valget, og førstekandidat Bakken mener også de har gjort en solid innsats.

– Vi har gjort det beste vi kan, men hvis Skien vil i denne retningen, må må vi jo bare akseptere det, sier han.

Bakken er klar på at kvelden ikke er over ennå, og har et håp om flere mandater.

– Vi visste at det ikke ville bli som sist. Klarer vi 5% så syns jeg vi har gjort en solid innsats, sier han.

Trøbbel og konflikter

Bypartiet startet som en protestaksjon mot bomringen og fikk en oppslutning på 13,2 prosent etter kommunevalget i Skien i 2015. Fremtiden så lovende ut for de uerfarne og engasjerte politikerne, men 2017 ble høsten det var så bratt for Bypartiet. Tre personer tok sin hatt og gikk: Leder Eirik Snarud, bystyrerepresentant Tommy Ballestad og Fredrik Bjaaland, varamedlem til bystyret. En betent, intern strid og en omstridt USA-tur skapte problemer for det ferske partiet.

– Det har vært frustrasjon og splid internt, fortalte Joakim Rabe til Varden i desember 2017, som ble valgt som ny leder av Bypartiet på et ekstraordinært årsmøte i oktober 2017.

Problemer fra start

Allerede i startgropa fikk partiet trøbbel. Eva Kise, erfaren politiker og tidligere ordførerkandidat for Høyre, ble valgt inn som representant for Bypartiet, men har møtt som uavhengig siden valget i 2015. Bypartiet mistet sin eneste erfarne politiker på grunn av uenigheter om blant annet alkoholpolitikk.