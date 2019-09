Vil ikke møte flere mobbeofre: – Det er ikke hensiktsmessig

Drangedal 10-årige skole har ikke noe system for å sørge for at de passer på de barna som er mest utsatt for mobbing.

Det framgår av fylkesmannens utkast til rapport fra tilsynet med skolen og kommunen som skoleeier.

– Fylkesmannen mener at det er sannsynliggjort at alle som arbeider på skolen har kjennskap til følge- med plikten og utøver denne i sitt arbeid. Det er imidlertid ikke vist til et system der rektor sikrer at ansatte kan følge med på de særskilt sårbare elevene og hvem disse er. Skolen har derfor ikke fullt ut oppfylt sin følge- med plikt, heter det i rapporten.

Serie av lovbrudd

Fylkesmannens tilsyn omfatter skoleårene 2017–2018 og 2018 -2019. I disse to skoleårene var det 70 varsler om elever som kunne ha et dårlig skolemiljø.

Rapporten påpeker en serie lovbrudd på skolen og i kommunen. Kommunen fyller ikke opplæringslovens krav for å sikre elevene et trygt skolemiljø.

I tillegg til at de ikke har noe system for å følge med de mest utsatte elevene, er disse lovbruddene påpekt:

Rektor sikrer at skolen snarest undersøker saken ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolens undersøkelser er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert

Rektor sikrer ikke at det blir satt inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt.

Rektor sikrer ikke at plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltakene blir gjort i alle saker. Skolen har ikke dokumentert at de evaluerer og tilpasser tiltakene i alle saker. Skolen dokumenterer ikke i tilstrekkelig grad hvordan de innhenter elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker.

Rektor sikrer at skolen informerer aktuelle råd og utvalg om saker som er viktige for skolemiljøet, og at de i noen saker tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De er gjort kjent med sin rett til å uttale seg i disse sakene. De er derimot ikke gjort kjent med retten til å be om innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet.

Må rette opp

Utkastet til rapporten er sendt til kommunen for tilsvar.

– Vi jobber med det nå, sier rådmann i Drangedal, Jørn Christian Schjødt Knudsen.

Kommunen har frist til 3. oktober med å svare fylkesmannen.

Etter den tid vil de få pålegg om å rette opp alle bruddene på opplæringsloven.

– Det har vært mange som i den siste tiden har uttalt at de har opplevd vonde hendelser mens de var elever i Drangedal. Disse sakene blir behandlet uavhengig av denne rapporten, avslutter rapporten.