Vil sende 16-åring i fengsel: – Han har ikke noe der å gjøre I RETTEN: Aktor, Ingrid Wiik, og forsvarer Jorunn Skei Kostveit. (Foto: Jon-Inge Hansen) annonse

Aktor vil sende 16-åring i fengsel. Forsvareren mener at en så ung gutt ikke har noe der å gjøre. 24.09.2019 kl 10:53 (Oppdatert 10:53)



Det er svært sjelden at så unge mennesker dømmes til ubetinget fengselsstraff i Norge.

– Jeg har aldri opplevd det før, sier aktor i saken, politiadvokat Ingrid Wiik.

For ung?

Etter loven kan mindreårige bare dømmes til fengsel når det er «særlig påkrevd». Den volds- og trusseltiltalte 16-åringen var bare 15 år da de fleste, og mest alvorlige, forbrytelsene i tiltalen mot han skal ha blitt begått.

LES OGSÅ: Var ute og gikk tur med hundene da han så noen ved bilen sin. Like etterpå smalt det

– En så ung gutt, med hans utfordringer, har ingenting i et fengsel å gjøre, sier hans forsvarer Jorunn Skei Kostveit.

– Heller fengsel

16-åringen har vært gjennom en personundersøkelse hos kriminalomsorgen, og de konkluderer med at det er tvilsomt om samfunnstraff er aktuelt.

– Jeg vil heller sitte i fengsel enn å være under konfliktrådet, har 16-åringen selv sagt under personundersøkelsen.

Han nekter å møte ofre for sine kriminelle handlinger, fornekter at han har et rusproblem, og tilfredsstiller dermed ikke kravene til en ungdomsstraff i regi av konfliktrådet.

16-åringen er tiltalt for flere tilfeller av rusbruk. Spesialskolen han går på nå har rapportert han for rusmisbruk på skolen.

– Han er lite samarbeidsvillig og motivert, heter det i personundersøkelsen.

LES OGSÅ: Da 16-åringen ble mistenket for å ha røyket hasj på skolen, gikk det helt i svart

Siste utvei

Politiadvokat Ingrid Wiik bekrefter at hun kommer til å legge ned en påstand om en lengre ubetinget fengselsstraff for 16-åringen. Hun ser ingen annen aktuell reaksjonsform overfor den kronisk kriminelle 16-åringen.

– Det er siste utvei, sier Ingrid Wiik.

Om livet sitt sier han selv:

– Ikke kult, mye kaos.

– Prøvd alt

16-åringen har en lang og problematisk bakgrunn, i flere fosterhjem og institusjoner. Han har vært utredet for russkade i mors liv og ADHD, og tvangsplassert i institusjon etter de strengeste reglene så lenge det er mulig. Han har i praksis ikke gjennomført noe av ungdomsskolen. Før rettssaken satt han i varetekt, også det uvanlig for så unge lovbrytere.

Verken barnevernet, institusjonene, spesialskoler eller kriminalomsorgen klarer å håndtere 16-åringen.

– Barnevernet mener de har prøvd alt, heter det i personundersøkelsen.