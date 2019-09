Vogntog og bil kolliderte: – Det er helt utrolig at det gikk så bra ULYKKE: En personbil med fire personer kolliderte med et vogntog tirsdag ettermiddag. (Foto: Geir Norendal) KOLLIDERTE: En personbil med en mann og kvinne kolliderte med et vogntog tirsdag ettermiddag. (Foto: Geir Norendal) KOLLIDERTE: Vogntoget står delvis i grøfta på riksvei 36. Det er ikke dette vogntoget som har kollidert med bilen. Føreren skal ha svingt unna ulykken og kjørt i grøfta. (Foto: Geir Norendal) KØ : Det er manuell dirigering i ett felt på stedet. (Foto: Arber Gashi ) annonse

En mann og en kvinne er skadet etter en kollisjon mellom en personbil og hengeren på et vogntog tirsdag ettermiddag. 10.09.2019 kl 12:14 (Oppdatert 14:24)

Dette var det 110-Sør-Øst som meldte på Twitter klokken 12.10. Meldingen om ulykken kom inn til politiet klokken 12.05.

Ulykken skjedde på rv36 Fensvegen ikke langt fra innkjøringen til Søve Landbruksskole i Nome.

Det er en bil og et vogntog som kolliderte.

Veien var en periode stengt og det ble meldt om lange køer i begge retninger.

Kjørte lastebilen rett bak

Varden har vært i kontakt med mannen som kjørte lastebilen rett bak bilen som kolliderte med vogntoget. Han forteller til Varden at bilen ble truffet i siden av hengeren til vogntoget.

– Jeg kjørte lastebilen bak, og er det er helt utrolig at det gikk så bra. Det så dramatisk ut, og jeg var sikker på at de i bilen skulle være mye mer skadet.

Mannen var en av de første til ulykkesstedet sammen med to andre biler. De to som satt i bilen, en kvinne og en mann, kom seg ut av bilen på egen hånd.

– Jeg snakket med de to som kjørte bilen, og de hadde kommet seg ut av bilen på egen hånd. De to virket ikke skadet etter det jeg kunne se. Det var en to år gammel bil, så den var ny og det har nok hjulpet mye. Alle airbagene var utløst.

Mannen og kvinnen er kjørt bort med ambulanse, og bilene er fjernet fra stedet.

Avhøres

Politiet jobber fortsatt på stedet og snakker med vitner.

– Sjåføren av vogntoget er tatt med til lensmannskontoret og vil bli avhørt der, operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.