Høy temperatur om bypakka, pengebruk og posisjoner under Vardens første valgdebatt

27.02.2019 kl 22:00

Eirik Haugen

Ordene kom da politikerne diskuterte økonomi og bruk av penger i den nye fylkeskommunen.

Hørte på toppene

Alt tyder på at en telemarking blir fylkesordfører i Vestfold/Telemark etter valget. De fleste partiene har en telemarking på topp og publikum møtte fram for å høre kandidatene under Vardens valgdebatt på Folque cafe i Skien onsdag kveld.



Gunn Marit Helgesen (H), Sven Tore Løkslid (Ap), Hans Edvard Askjer (KrF), Ådne Naper (SV), Terje Riis-Johansen (Sp), Thorleif Fluer Vikre (Frp), Trine Jørgensen Dahl (V), Ole Roger Dyrkorn og Kjersti Myro (De Grønne) møttes til debatt.

Første av flere debatter

I samarbeid med Folque i gågata i Skien arrangerer Varden flere valgdebatter denne våren med ulike temaer. Vi inviterer publikum til møtene og tar opp debatten og publiserer den som podkast på varden.no.

