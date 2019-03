Blir ikke ny styreleder. Avviser ryktene som går. KLAR: Håvard Pavelsen var klar til å overta som styreleder i Gjerpen Håndball, men takker nei. (Foto: Pål Lundsholt) annonse

Håvard Pavelsen blir likevel ikke ny styreleder i Gjerpen. 19.03.2019 kl 16:10 (Oppdatert 16:23)



I februar skrev Varden at seks av åtte styremedlemmer i Gjerpen håndballklubb gir seg. I tillegg til styreleder Helene Røsholt har nestleder Gyri Hoksrud Myhre, styremedlemmene Kenneth Martinsen, Lars Huuse Øwre, Ragnar Pedersen, Stian Isaksen og Birgit Alseth varslet det samme.

Dessuten skal varamedlem Werner Nomme også ha gitt beskjed om at han gir seg.

Årsmøte i kveld

I kveld skal klubben avholde sitt årsmøte. Planen var at Pavelsen (som er varamedlem i dag) skulle ta over som styreleder etter Helene Røsholt, og at dagens styre skal fremme et forslag om å redusere antall faste styremedlemmer fra åtte til fem.

Slik blir det ikke. I alle fall ikke når det gjelder ny leder.

– Nei, jeg blir likevel ikke ny styreleder, sier Pavelsen.

– Hvorfor ikke?

– Jeg er av den oppfatningen om at Gjerpen ikke har nok personer som hopper og spretter for å gjøre en jobb, og at vi derfor bør beholde åtte styremedlemmer og to varamedlemmer – som i dag. Når valgkomiteen ikke klarte å finne nok mennesker til det nye styret med dagens antall, og heller ikke å finne fem personer til en eventuell ny sammensetning, så kan ikke jeg ta over. Da er jeg kanskje ikke samlende nok, sier han, og avviser enhver dramatikk.

– Overhodet ikke. Jeg vet det går rykter om at jeg skal ha takket nei fordi jeg mener det er skrevet for dyre kontrakter med spillere, men det stemmer overhodet ikke. De ryktene kan jeg avvise umiddelbart, fortsetter 50-åringen, som er medeier i Best Eiendomsmegler i Skien

– Jeg er glad i Gjerpen og er klar på at klubben er større enn en enkelt person. Jeg vil fortsatt jobbe på for klubbens beste, og tror faktisk det er bra at dagens styre sitter litt til for å komme helt over kneika.

Under kveldens årsmøte vil det te blir fremmet forslag om å utsette valget til et ekstraordinært årsmøte etter sesongen. Dagens styre sitter til det.