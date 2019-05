Den nye presidenten takket Telemark PRESIDENT: Berit Kjøll vant en thriller av en avstemning. Etter seieren takket hun Telemark for støtten. (Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix) Den nye idrettspresidenten, Berit Kjøll, trakk fram støtten fra håndballforbundet og president Kåre Geir Lio, samt Telemark Idrettskrets, etter seieren. 26.05.2019 kl 18:32

NTB

Kjøll ble ny idrettspresident etter et thrillervalg. Hun jaktet stemmer til tidlig søndag morgen og fikk betalt. Selv kaller hun seg en moderne leder.

63 år gamle Kjøll slo valgkomiteens kandidat Sven Mollekleiv. Hun fikk 50,61 prosent av stemmene mot Mollekleivs 49,39 i et svært jevnt løp.

De tallene var ikke lett å se på storskjermene, ei heller for den som ble hovedpersonen søndag.

ØNSKER SEG HALL FOR Å HOLDE PÅ DISSE

– Jeg tenkte «er det jeg som har vunnet?» Og det var det, sa Kjøll.

To stemmer

Det var kun to stemmer som avgjorde og ga Kjøll seieren. En stemme mer i favør Mollekleiv ville gitt loddtrekning mellom de to kandidatene.

Hun var jublende glad og mottok applaus i tingsalen da valgresultat kom opp på storskjermene.

– Jeg er både rørt og glad. Jeg kjenner så sterkt for at jeg skal levere sammen med alle de flotte menneskene i idrettsbevegelsen, sa Kjøll.

– Jeg la meg sist i natt fordi jeg fikk høre at den som la seg sist, den vant valget.

– Når la du deg?

– Det ble vel rundt kvart over tre, sa en smilende Kjøll til NTB.

Lio og Telemark

Etter at presidentkampen var avklart, trakk hun fra Telemark og en telemarking da hun takket for støtte.

– HÆH? ER DET MULIG?

– For meg var Telemark helt strålende og avgjørende. Jeg vet ikke helt hvem som tok initiativet, men jeg er dypt takknemlig for det arbeidet håndballforbundet har gjort under ledelse av Kåre Geir Lio, på den nydelige telemarksdialekten, sier Kjøll med et stort smil.

Hun viser til at det var Lio som var strategisk og tydelig for å få henne til å stille som kandidat.

Også idrettskretsen

– Han utfordret meg til det, samtidig som han fortalte hele tinget hva han, fra stitt ståsted innen utvikling av ledere, mener idrettsbevegelsen trenger.

– DETTE BØR VÆRE GRATIS FOR ALLE

Kjøll trakk også fram idrettskretsen i Telemark.

– Sammen med Lio, kom Telemark på ballen og var helt avgjørende for å få den til å rulle. Vi fikk en fot innenfor i særforbund og kretser, og det er jeg veldig takknemlig for.