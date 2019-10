Dette var en god nyhet for Odd... Og dårlig for Vålerenga! KOMMER TILBAKE: Fotball Herolind Shala (27) gledet seg til å komme tilbake til Skien for kampen mot Odd. (Foto: Pål Lundsholt) annonse

Fotball Herolind Shala (27) gledet seg til å komme tilbake til Skien for kampen mot Odd. En skade setter trolig en stopper for det. 05.10.2019

Pål Lundsholt

Den tidligere Odd-spilleren hadde gledet seg til sin første kamp i Skien - mot Odd. Slik går det ikke.

– Jeg fikk en liten kjenning i låret på mandag. Det er kjedelig. Jeg har gledet meg lenge til å komme tilbake til Skien for den kampen her. Dette skulle være første gang jeg skulle komme tilbake for å spille i Skien.

Om Vålerengas rekke på ni kamper uten seier, sier Shala følgende.

– Det har vært tøft. Jeg føler vi har mye bra spillere og et godt trenerteam. Jeg har troen på laget, og tror vi skal klare å snu dette.

Midtbanespilleren tror Vålerenga med tiden kan ende over Odd i Eliteserien.

– Selvfølgelig tror jeg det. Ambisjonen til klubben er å ta medalje. Det er det vi jobber mot. En bygger ikke Roma på en dag.

Så langt trives Telemarkingen i hovedstaden.

– Jeg trives veldig godt. Jeg har kort vei til stadion.