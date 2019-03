Edin har tent nytt håp i Larvik NYTT HÅP: (Foto: NTB SCNAPIX) annonse

Anja Hammerseng-Edin (36) har kommet med et forslag som hun håper kan være med å hjelpe Larvik HK. 06.03.2019 kl 10:15 (Oppdatert 10:22)

Håpet lever for Larvik Håndballklubb. Etter to og en halv times møte tirsdag besluttet styret å utsette avgjørelsen om klubbens framtid til 13. mars.

Larvik-styret kunne ha besluttet å anbefale det ekstraordinære årsmøtet onsdag å begjære opphør, men etter langvarige diskusjoner kom styreleder Cathrine Svendsen ut til ventende medier med beskjed om at både avgjørelsen og årsmøtet utsettes til neste uke. Bakgrunnen er positive signaler, melder Østlands-Posten.

Brenner for klubben

Blant annet har Anja Hammerseng- Edin lagt fram en modell som hun håper kan hjelpe klubben.

Det forteller klubbens styreleder, Cathrine Svendsen, til TV2.

– Det som gir gode signaler er en modell Anja Hammerseng-Edin har lagt frem. Det er noen som brenner voldsomt for klubben og ikke vil gi opp, og de har satt noe i bevegelse. Da går Larvik tilbake til start, der de var tidlig på 90-tallet med lokal forankring, fokus på utvikling og ta vare på jenter i lokalmiljøet, sier Cathrine Svendsen.

TV2 melder at modellen spilleren, men en fortid i blant annet Gjerpen har kommet med, innebærer at dagens hovedtrener, Lene Rantala fortsetter og at hun selv skal bidra på sidelinjen. Kona Gro Hammereng- Eding er tenkt bidra i kulissene, mens nåværende Storhamar-spiller Heidi Løke fullfører overgangen etter denne sesongen og bidrar på banen.

Flaggskip

– Det er det beste teamet i verden. Det blir en ny start med lokal forankring med de profilene. Rantala, Anja og Gro er musikk i ørene til lokale sponsorer, sier Svendsen til TV2.

Larvik har i årevis vært flaggskipet i norsk klubbhåndball for kvinner, men de siste årene har klubben kommet i store økonomiske problemer.

For en drøy uke siden kom beskjeden om at klubben vedtok full betalingsstopp og at alle spillere og ansatte ble fristilt.

Nytt håp

Senere i uken sa styreleder Svendsen til NTB at det så mørkt ut med tanke på å unngå konkurs.

– Det er ikke mange lyspunkter nå. Tirsdag skal vi vedta en innstilling til årsmøtet om oppbud eller ikke. Som situasjonen er nå, ville jeg sagt ja til oppbud, sa Svendsen torsdag.

Tirsdag kunne det i praksis vært slutt, men styremøtet endte med nytt håp til klubbens tilhengere.