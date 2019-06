Ellevte strake for Urædd Kunne juble: Urædd kunne slippe jubelen løs etter 4-1 over Hei i den siste kampen før ferien. (Foto: Morten Skifjeld) Urædd slo Hei 4-1 i den siste kampen før ferien. Dermed er laget ubeseiret i Kretsligaen denne sesongen. 25.06.2019 kl 22:38



Det ble en knallhard batalje på Kjølnes. Begge lagene hadde lyst til å vinne, og det var først helt på tampen av kampen at Urædd avgjorde til sin fordel.

Høy temperatur

– En artig kamp. Det er slike kamper som er gøy å spille. Det må være litt temperatur i slike lokaloppgjør, sa Martin Søvik Røren etter kampen.

Han syntes Hei ga dem knallhard kamp.

– Når de presset oss som hardest måtte vi virkelig jobbe. Heldigvis var det vi som fikk de forløsende scoringene på slutten av kampen. Men det var et godt Hei-lag vi klarte å slå i dag.

Både Hei og Urædd har lyst på et opprykk denne sesongen.

– Hei kjempet tappert. Vi satte våre sjanser, men de var veldig farlige på dødballer. I slike lokaloppgjør blir det jo litt temperatur (dommeren ga ut fire gule kort i kampen). Det sto jo mye på spill. Både Hei og vi ønsker å rykke opp. Derfor var dette en sekspoengskamp, og det var viktig for oss å vinne den. Nå kan vi ta sommerferie på toppen av tabellen, og det er en god følelse.

Strålende vårsesong

– At vi vant var en bra prestasjon av guttene. Alt i alt har vi levert en strålende vårsesong. Å gå ubeseiret gjennom vårsesongen er veldig bra. Det står stor respekt av det å ta elleve strake seirer, pluss den ene hjemmekampen i cupen mot Tollnes, sier assistenttrener Anders Haugseth.

Nå venter en tøff høstsesong for porsgrunnslaget. Først og fremst må de jobbe hardt for å holde det unge Odd III-laget bak seg. (De vant forøvrig 7-0 hjemme mot Langesund i kveld).

– Nå skal vi trene godt i sommer. Målet er å få en enda bedre høstsesong. Topper vi tabellen ved sesongslutt venter en tøff kvalifiseringskamp. Da må vi være helt på topp for å kunne vinne den og eventuelt rykke opp.

Kampfakta:

Urædd-Hei 4-1 (1-0)

Kjølnes Kunstgress Tilskuere: ca: 150

Mål: 1-0 Selvmål (3.), 1-1 Tobias Bless Garstad (55.), 2-1 Jeff Ormaza (75.), 3-1 Martin S. Røren (84.), 4-1 Jesper Skoglund Kristiansen (92.)

Urædd: Mathias M. Syvertsen, Nicolay H. Hagen, Jeremie Elepo, Mathias A. Pedersen, Sebastian Bendiksen, Sigurd S. Hagen, Jesper S. Kristiansen, Martin S. Røren, Eirik K. Heldal, Mats F. Høglund, Lucas G. Da Silva

Hei: Steffen H. Andersen, Rejhan Bosnjak, Anders A. Bergan, Tobias B. Garstad, Eirik Øvrum, Bjørn M. Therkelsen, Ole M. K. Sagarino, Mathias Bråthen, Fredrik D. Næss, Simen Ruud, Marcus Gill.

Dommer: Herman Leiulfrud Aass, Fossum I.F.

Gule kort: Jeremie Elepo, Mathias A. Pedersen og Martin S. Røren, Urædd, Simen Ruud, Hei.