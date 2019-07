Fryktet at pulsåren var kuttet ULYKKE: Hedda Hynne var utsatt for en ulykke som kunne gått enda verre. (Foto: NTB Scanpix) Mellomdistanseløper Hedda Hynne fra Skien måtte sy ni sting like over hovedpulsåren da en glassdør plutselig eksploderte foran henne. 27.07.2019 kl 22:36 (Oppdatert 28.07.2019 kl 12:32)

NTB

– Det første jeg tenkte var: Hvis det er hovedpulsåren her nå, så er det krise, sier Hynne til NRK, som først omtalte saken.

– Flaks med centimeterne

Hendelsen skjedde fredag kveld. 29-åringen fikk flere stygge kutt på hendene, men verst gikk det utover håndleddet.

– Det var flaks med centimeterne på håndleddet og at jeg fikk god hjelp av de rundt meg, opplyser hun.

Hynne ble norgesmester på 800 meter i 2014.

To år senere ble hun den første kvinnen til å representere Norge på distansen i OL.

Jakter VM-kravet

Fredagens ulykke skjedde to dager etter at hun løp inn til seier på 800 meter i et stevne i Finland.

Neste helg skal Tjalve-utøveren i aksjon i NM på Hamar. Hun jakter på å nå VM-kravet på 2.00,60 til mesterskapet i Qatar i september og oktober.