Hadde litt å forklare etter nok et tap

Pors - Viking II 1-3 (1-2) * Pors Stadion, 128 tilskuere * Mål: 0-1 Even Østensen (str. 31), 1-1 Kim Bentsen (str. 38), 1-2 Kristian André Knarvik (39), 1-3 Jostein Ekeland (57). * Pors: Ajay Sureshkumar, Daniel Lauritzen, Jonas Sandnes, Qendrim Alija, Adam Jakub Pytel, Simen Thorsen, Kjetil Svarteberg, Sondre Lindgren Larsen (Jon Mikkel Tvedt Sandvik i 12 min.), Kim Bentsen, Granit Shala, Leonard Gashi. * Gult kort: Svarteberg, Lauritzen, Pors. Wichne, Vallotto, Viking 2. * Dommer: Mohammad Nabhani (Tollnes BK)

