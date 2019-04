Han vil sende Odd ut av cupen, selv om han jobber i klubben AVGJORDE: Tarjei Skoftedalen Fiskum (nr. to fra høyre) og de andre Storm-spillerne gleder seg til å møte Odd i NM. (Foto: Bjørn Borge) annonse

Tarjei Skoftedalen Fiskum er ansatt i Odd, og spiller for Storm. De møtes i 1. runde i fotball-NM, og Storm-spissen vil sende arbeidsgiveren ut av NM.

– Jeg gleder meg til kampen, og det er helt uproblematisk, sier Odds samfunnsprosjektkoordinator i det han fikk greie på at hans lag – Storm – skal møte Odd i NM.

Sist han møtte et lag fra Odd-systemet var da Storm vant over Odd III og i realiteten avgjorde opprykket til 3. divisjon i fjor høst.

– Da signaliserte jeg at jeg skulle avgjorde kampen. Jeg gjorde nettopp det, gliser han.

I etterkant ble det kommentarer i korridorene på Skagerak Arena.

– Det blir ikke skvis når det er bredde mot topp og landslagsspillere mot BMI-brothers, gliser Storm-spissen.

Han er frisk nok til å varsle nok en scoring mot Odd.

– Ja, så lenge Odd vinner kampen og jeg scorer, så er både Dag-Eilev Fagermo og jeg fornøyde. Da gir vi hverandre en klem, og han gratulerer meg med en scoring i verdensklasse, smiler Skoftedalen Fiskum.

Han erkjenner at Odd er store favoritter.

– Det er ett av Norges beste lag, kanskje det beste innledningsvis denne sesongen, så det bør være stor forskjell på lagene. For oss handler det om å føle at vi er med i kampen. Det vil uansett gi en gjeng med glade amatører en pekepinn på hvor vi står, sier han.

– Fagermo mener han er mer bekymret for at du ikke kan ta vare på gatelaget enn at du scorer mot Odd i NM-kampen?

– Ja, det skjønner jeg. Typisk at han flytter fokus, men det er bra for meg. Da kan jeg slå nedenfra og opp, legger han til.

På Storms lag er det ikke bare han som har en fortid som Odd-spiller.

– Det er mange som har gått Odd-skolen: Birk Stokke, Joachim Berge, Jesper Nordnes, Atle Brattum, Mathias Hegna, August Tveten, Simen Myhra, Mads B. Hansen, Thomas Pedersen og Stian Henriksen (som er skadet). Det er en del, det, sier Tarjei.