Har fullført bachelorgrad: Thomas har det både i hodet og i beina

Stadig flere velger å studere samtidig som de driver med toppidrett. Det var ikke veldig vanlig for noen år tilbake.

Universitetet i Sørøst-Norge tilrettelegger slik at unge toppidrettsutøvere skal kunne studere samtidig som de satser på idretten.

Eksakt hvor mange toppidrettsutøvere som velger å kombinere studier med toppidrett er vanskelig å si, men de blir stadig flere.

– Hos oss er det vel et 50-talls toppidrettsutøver som får et tilrettelagt utdanningsforløp, som følge av at de driver med toppidrett og derfor kke kan følge normal undervisningstid, sier prorektor ved USN Kristian Bogen.

Han registrere at stadig flere toppidrettsutøver velger ta utdanning mens det fortsatt er aktive.

– Tidligere var jo ikke det så vanlig, men vi ser nå at det er en mye større bevissthet rundt det å ta utdanning ved siden av det å drive med toppidrett, sier prorektoren.

– Vi jobber ikke aktivt med å rekrutter toppidrettsutøver. Vi kunne sikkert vært flinkere til å informere om tilbudet, men vårt inntrykk er at det fanges opp – både av utøverne selv, av idrettslagene og ikke minst av Olympiatoppen, sier Bogen.