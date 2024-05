Ulleland fikk hjertestans i forbindelse med et orienteringsløp i Göteborg 15. mai.

Han ble senere flydd til Norge og Sykehuset i Telemark. Der døde han fredag i forrige uke.

Enorm betydning

Ulleland hadde vært en solid leder av IF Ørn i hele 17 år da han gikk av i mars, forteller idrettskollega og venn, Dag Nielsen.

– Tore gikk av som leder på årsmøtet i slutten av mars. Da hadde han vært leder siden 2007, men han skulle være med videre for å fullføre anleggsprosjektet på Jarseng. For meg var det stort sjokk. Et stort sjokk. Vi har jo lenge vært sammen her i Ørn, og Tore var jo den sprekeste av oss alle, sier Nielsen.

– Tore var en ordentlig ildsjel man virkelig kunne stole på. Det er utrolig trist, først og fremst for familien, men også for ski og idrettsmiljøet. Det er alltid trist når folk går bort, men Tores bortgang påvirker meg sterkt, tilføyer Nielsen.

– Hva har Ulleland betydd for Ørn?

– Enormt mye, men ikke bare for Ørn. Han har vært en av drivkreftene for skiidretten i Grenland de siste 20–25 årene. I tillegg har han betydd mye for orienteringssporten, og han har i mange år vært tilknyttet POL (Porsgrunn orienteringslag). Tore stilte rett og slett opp på det aller meste. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger han har vært tidtaker på skirenn for mange forskjellige klubber.

Varden kar skrevet flere saker om Ulleland og klubbens arbeid med det flotte anlegget på Jarseng. Foto: Faksimile Varden

Positiv bidragsgiver

Sporten i Varden har i alle år opplevd Ulleland som positiv mann og en stor bidragsyter for idretten. Han likte aldri å ta æren, men var sterkt delaktig i det flotte anlegget som har blitt satt i stand på Jarseng. Tore var alltid involvert i prosjekter for breddeidretten og var en typisk ildsjel, en slik ildsjel som idretten ikke klarer seg uten.

Og han var ikke bare involvert i store eller små prosjekter, men han stilt opp på karuseller og utallige arrangementer, både på ski og i orientering.

Tore vil bli et stort, stort savn for skisporten, IF Ørn og idretten i Telemark. Vår dypeste medfølelse går til de etterlatte.

Takker for innsatsen

I Grenland ski ble det triste budskapet mottatt med stor sorg.

«Jeg tillater meg å åpne denne ukesinfo med en forferdelig trist beskjed. Tore Ulleland, som i svært mange år har vært leder av IF Ørn, og blant annet også har vært leder av langrennskomiteen i Vestfold og Telemark skikrets, i tillegg til å ha vært tidtaker på svært mange skirenn/rulleskirenn og andre konkurranser, har gått bort etter hjertestopp. Vi takker for den enorme innsatsen Tore har lagt ned for idretten gjennom svært mange år. Vi tenker på hans familie i den tunge stunden, og vi lyser fred over Tores minne.

Begravelsen finner sted i Østre Porsgrunn kirke 31. mai klokken 13:00.