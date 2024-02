Det var hestens første seier i det fjerde forsøket. Fra tillegg fikk han en fin start, og da favoritten Grynet W.F. angrep runden igjen ble han med i angrep.

Da lederen galopperte fikk Grynet W.F. teten, men Sjågodtnå hengte seg på. Mot oppløpet var Undem-traveren den eneste som kunne følge lederen, og da sistnevnte ga seg litt oppunder mål slo Sjågodtnå seg enkelt forbi.

Nils Landsverk fra Notodden er oppdretter av vallaken som eies av Stall Pengedum hvor blant annet Elisabeth Eide fra Nordagutu er en av deleierne.

Som nevnt er det Johan H. Undem som trener vallaken som fikk 20.000 kroner for seieren. Vinnertiden ble 1.37,5 over 2620 meter voltestart på den litt tunge banen.

ÅRETS FØRSTE: Brenne Banker holdt seg til trav hele veien og vant 1. løp på Jarlsberg søndag sammen med treneren Per Vetle Kals. Foto: Morten Skifjeld

Første i ny regi

Brenne Banker var en årgangstopp som tre og fireåring. Som eldre har han vært flink, men galoppert en del. Etter to galopper i ny regi viste han seg fra en fin side søndag.

Denne gang satt treneren Per Vetle Kals selv i sulkyen. Etter en fin reise fra dobbelt tillegg angrep ekvipasjen for fullt nedover oppløpet. Kort før mål slo han kloa i ledende Birk Faks (som ved 2. plassen ble millionær).

Det var Brenne Bankers første seier siden oktober. I fjor ble det to seirer på 14 starter og rett over 100.000 inn. Søndag fikk han 24.000 for seieren som tilfaller eieren Stig Flaata.

Vinnertiden på den tunge banen ble 1.27,3 over 2140 meter voltestart. Det var Moe Odin-sønnen sin 27. seier i karrieren.

SIKKERT: Joyeux du Cygne og Henry Rorgemoen vant det siste løpet på Jarlsberg søndag. Foto: Morten Skifjeld

Henry nektet å slippe

Søndagens siste løp på Jarlsberg hadde stall Hamres Thai Targaryan som storfavoritt, men Henry Rorgemoen nektet å slippe teten med sin egen Joyeux du Cygne.

Det viste seg å være en riktig avgjørelse for selv om Thai Targaryan og Vidar Hop prøvde seg flere ganger underveis ville Rorgemoen sitte foran med sin franskfødte femåring. På oppløpet prøvde Hop en siste gang, men da svarte Joyeux du Cygne opp igjen, og vant til slutt sikkert på 1.16,7 over 2100 meter autostart verdt 24.000 kroner.

Det var franskmannens sjette seier så langt i karrieren.