På forhånd var Balder Odin stor favoritt. Samtidig hadde Vemund Madsen Drolsum bak Kinge Svarten sagt at han skulle sitte i tet. Men trener og kusk bak Grisle Tore G.L. klinket til fra sjuendesporet, og Kinge Svarten kunne ikke svare opp inn mot første sving.

Dermed fikk Grisle Tore G.L. teten etter en åpning på 1.19,5 de første 500. Mange trodde nok at den harde åpningen ville koste for mye i detn sterke vinden på Sørlandets Travpark lørdag. Men Grisle Tore G.L. stakk bare unna til enkel seier på sterke 1.23,8 over 2140 meter autostart.

225.000

Førstepremien var 80.000, og på sine fem starter så langt i år har hesten kjørt inn 225.000 kroner.

– Han har utviklet seg hele tiden, og nå er han i alle fall rett under de alle beste. At han kunne åpne så fort som han gjorde i dag, og allikevel ha en pollett igjen til slutt var veldig bra, sa Per Vetle Kals etter løpet.

– Men jeg håper han skal utvikle seg enda litt til, og da kan vi kanskje være med i de aller største løpene i år. Allerede lørdag skal han ut i Lars Laumb på Bjerke, avsluttet treneren og kusken.

FAMILIEGLEDE: Ludo U.N. og Johan H. Undem sammen med eier Marianne Undem Eriksen og sønnen Bjørn Kjetil Undem. Foto: Hesteguiden.com

Undem liker Ludo

Marianne og Johan H. Undem hadde stor suksess med Pernillemor. Nå begynner avkommet å vise seg fram.

Pernillemor kjørte inn over 300.000 kroner og vant ti løp. Søndag startet sønnen Ludo U.N, for andre gang i livet på Bjerke. Etter en litt forsiktig start kom Ludo U.N. og Johan H. Undem fram utvendig for lederen. Der satt Undem stille hele veien, og på oppløpet koblet seksåringen enkelt grepet, og vant sikkert på 1.37,1 over 2140 meter voltestart verdt 16.000 kroner.

Hesten eies av Marianne Undem Eriksen fra Ulefoss. Hun er datter av trener og kusk Johan H. Undem.

Etter løpet ble Undem intervjuet, og på spørsmålet om han liker Ludo, svarte han enkelt og greit: «Hvis man får seks så», til stor applaus fra publikum.

Livets første

Erland Bjørntvedt har holdt på med hester i mange år sammen med kona Elsa og datteren Heidi. Onsdag kunne hele familien juble etter V4.2.

Lars Anvar Kolle traff starten godt, og styrte rett til tet med fireåringen. Der framme fikk han bestemme farten hele veien, og på oppløpet stakk fireåringen unna til enkel seier på fine 1.18,8 over 2100 meter autostart. Verdt 18.000 kroner. De siste 500 meterne gikk unna etter 1.16,7.

Det var nok litt ekstra glede for familien Bjørntvedt for de er både eiere og oppdrettere. I tillegg trener de hesten selv, og har gjort alt med hesten siden han ble født.