Gjerpen-spiller Tiril Palm Jørstad (19) og Odd-spiller Rikke Kulstad Stoltenbergs (21) veier krysset hverandre på et tidspunkt da begge var uvitende om hva framtiden ville bringe.

Toppidrettsjentene tar seg tid til en prat med Varden for å fortelle at de har kommet ut av skapet, men også for å poengtere at de opplever dette som helt naturlig.

– Jeg har ikke hatt jentekjærester før. Det har kun vært gutter. Jeg var ikke engang klar over at jeg kunne like jenter før jeg traff henne, deler Tiril, mens hun lar blikket gli kjærlig til siden mot Rikke og serverer et smil som kan sjarmere de aller fleste.

– Jeg pleier å si at «jeg liker henne», følger hun kjapt opp med, mens begge bryter ut i latter.

Den første kjæresten

Hennes utvalgte har ikke før hatt noen så nært på.

– Jeg har aldri hatt noen kjæreste, men alltid tenkt at det mest sannsynlig vil bli en jente jeg kommer til å bli sammen med. Men jeg plasserer uansett ikke meg selv i ne bås. Min tanke er «møter jeg en fin person jeg virkelig liker, så er det rett for meg – uavhengig om det er gutt eller jente».

Tiril og Rikke hadde ingen kjennskap til hverandre fra før av. Deres møte var en blanding av tilfeldigheter og skjebne, fra felles treningsøkter til digitale meldinger som ledet til noe mer.

– Åssen traff dere hverandre?

Først bryter begge ut i latter.

– Det var en blanding av at vi trener på samme senter og sosiale medier. Å ture å sende en melding til hverandre, sier Tiril, som fikk en farge i ansiktet som de fleste ville kalt rødming.

– Er det ikke det man gjør i disse dager, spør hun raskt.

– Jo, svarer kjæresten.

GJERPEN: Tiril Jørstad Palm har levert meget solid for Gjerpen de siste to sesongene. Foto: Nils Tore Olsen

Idiotspørsmålet

Selv om spørsmålet om deres identitet som lesbiske eller bifile ofte dukker opp, står de sterkt imot ideen om å sette mennesker i båser og definere kjærligheten deres utelukkende basert på kategorier.

Så stiller Varden et spørsmål jentene er lei av å svare på: «Er dere lesbiske eller bifile?»

– Vi får alltid det spørsmålet, og synes egentlig at det er et unødvendig spørsmål. Jeg forstår jo at dere spør når vi forteller vår historie. Men det er faktisk ganske rart å sette folk i bås og sette en betegnelse på hva man er, når man kanskje ikke vet det selv. Jeg synes faktisk det er ganske provoserende om det er første spørsmålet vi får, sier en bestemt håndballspiller.

– Får dere alltid det spørsmålet?

– Ja, og det kommer gjerne med en gang.

– Tror dere at det er fordi man ikke vet hvordan man skal spørre om forholdet?

– Jeg tror det er fordi man ikke vet hvordan man skal reagere når vi forteller om vårt forhold. Vi opplever det ikke som at noen mener forholdet er «feil», men det kommer liksom alltid «er du det, eller det». Jeg er sammen med Rikke, og det er naturlig for meg.

Kjæresten leverer et eksempel fra hjemmebane.

– La meg si det slik: Det er jo ikke sånn at broren min sitter rundt middagsbordet og forteller at han er sammen med en jente. Det er personen han er sammen med som er viktig, ikke kjønnet.

Glade foreldre

Begge jentene har blitt møtt med stor forståelse av sin nærmeste familie. Foreldrenes støtte har vært en kilde til glede og styrke for dem begge.

– Jeg har aldri pratet med mamma eller pappa om dette temaet, men jeg tror de alltid har skjønt det. Og da jeg fortalte at jeg var kjæreste med Tiril, så var de veldig forståelsesfulle og tolerante. De er glad på mine vegne og er veldig støttende. Jeg behøvde egentlig kun å si «jeg har møtt noen og hun heter Tiril», forklarer 21-åringen.

Kjæresten gruet seg litt til å fortelle det.

– Mamma og pappa har nok aldri tenkt tanken på at jeg skulle få en jentekjæreste, men de har også sagt at om det blir noe slikt, så går det fint, sier jenta fra Sandefjord.

Det fikk hun oppleve sommeren i fjor. Da skulle hun fortelle foreldrene om hennes vei ut av skapet.

– Jeg hadde liksom en klump i magen og det var vanskelig å få det ut, selv om jeg også var klar over at det ikke ville bli et problem. Mamma og pappa synes det er SÅ hyggelig, og de er veldig glad i Rikke. Problemet er vel alle fordommene og den store greia som blir når man kommer ut av skapet. Jeg skulle ønske at det ikke var slik

– For min del har det nok vært enklere. Jeg har jo vært klar over det lenger enn deg, så det har nok vært lettere å stå i det, sier Rikke trøstende.

ODD: Rikke Kulstad Stoltenberg beskrives som en kraftfull spisstype Foto: Dag Aas

Flere andre

Begge to har fått stor støtte av sine lagvenninner.

– Helt uproblematisk for meg. I fotballen er dette en normal greie. Jentene synes det er sykt hyggelig. Mange av lagvenninnene har blitt med på kamp for å se på Tiril og Gjerpen. Det er forresten morsomt å følge med på henne, ler Rikke, og sikter til kjærestens ganske så store vinnervilje.

I Skienshallen var heller ikke mottakelsen kjølig. Tvert imot.

– Det er nok generelt litt annerledes i håndballmiljøet og ikke så åpent som i fotballen. Men alle på laget reagerte kjempefint og de synes det er veldig hyggelig.

Rikke føler med homofile gutter i hennes egen idrett.

– Jeg kjenner ingen gutter i fotballmiljøet som har stått fram, men det er garantert noen. Problemet er vel et for maskulint miljø og ingen åpenhet i garderoben. Jeg skjønner at mange har redsel for å komme ut av skapet hvis ingen har banet vei. På jentesiden er det mer eller mindre vanlig å være sammen med en jente. Jeg har vært i mange klubber, og det er nok ikke langt unna halvparten som har eller har hatt jentekjæreste.

– Har det vært mer i noen bestemte klubber?

– Nei, det har vært noen i alle. Derfor er det nok også vært litt lettere for meg enn for Tiril, sier hun som har vært innom Rælingen, Kolbotn, Ull/Kisa og Vålerenga før Odd.

Det er litt, men ikke nødvendigvis så veldig mye enklere å være en homofil gutt i håndballen.

– Jeg kjenner et par stykker. Det er ikke samme åpenhet som med jenter, men det er nok litt bedre for guttene i håndballen enn i fotballen, tror Tiril.

Hets

Duoen har vært skånet for de altfor store ubekvemme opplevelsene, men de har også opplevd litt hets.

– Overfor familie, venner og de vi har relasjoner til, er det null stress. Problemene kan komme når vi går på gaten, forklarer Tiril.

De har opplevd litt hets.

– Hvis vi går ute og holder hender, så kan det komme rop og rare blikk etter oss. Vi har fått kommentarer, og det er heller ikke så lenge siden vi gikk forbi sprek og et par gutter ropte til oss.

LATTER: Det ble mye latter den timen Varden fikk treffe Tiril og Rikke (t.v.) Foto: Fredrik Pedersen

– Hva ropte de?

– Ingenting positivt!

– De hadde nok ikke gjort det om det var en gutt og jente som leide hverandre, tilføyer Rikke, som har opplevd at uvitenhet også kan være stygt.

– Jeg har opplevd at folk, til meg, snakker stygt og nedsettende om andre fordi de ikke vet at jeg er sammen med en jente.

– Og det er nok litt forskjell på hvor man kommer fra. I Sandefjord, som jeg er fra, er det nok ingen vanlig ting å stå fram med. De få som har vært åpen om det får kommentarer og opplever baksnakking. Mens der Rikke kommer fra (Oslo-området), er det en langt mer vanlig og akseptert, tilføyer Tiril, som vil være åpen uten å gjøre et stort tryllenummer ut av det.

– For meg er det viktig at jeg ikke lager en stor greie, men samtidig være åpen uten at det blir problemer og mange spørsmål etterpå. Det burde vært unødvendig, men det er nødvendig, mener Tiril.

Politi og lærer

Fotballjenta skal bli lovens lange arm. Hun studerer ved Politihøgskolen i Stavern.

– Jeg skal bli politi. Det er en spennende utdanning og jeg trives veldig godt på skolen. Dessuten fungerer det foreløpig veldig godt å kombinere med fotballen. Jeg håper det blir slik neste år også, da jeg skal ha praksis i Kragerø.

Tiril jobber ved TTU (Telemark Toppidrett ungdomsskole) og vil fortsette på den stien.

– Neste år skal jeg ta deltidsstudier i «spesialisering i trenerrollen» ved Høgskolen i Innlandet. Og det er nettundervisning, så jeg skal ikke bort fra Gjerpen. Jeg har skrevet kontrakt ut neste sesong, sier kantspilleren like kjapt som hun løper og før Varden rekker å stille spørsmål om hun forsvinner fra klubben.

– Vil du bli lærer?

– Noe i den duren. Ungdom og håndball er jo noe jeg liker.

Gjerpen-spilleren har for øvrig ansvaret for SPU-gruppen (spillerutviklingsgruppen) i Telemark for 14-åringer og har trent yngre lag tidligere.

HUMØR: Rikke (t.v.) og Tiril er to jenter fulle av humør. Foto: Fredrik Pedersen

Snakker samme språk

Å være toppidrettsutøver, i kombinasjon med å studere eller jobbe, krever mange av døgnets timer. Til trening. Til restitusjon. Til rett mengde med søvn. Fritiden taper den kampen.

Som utøvere vet de viktigheten av forståelse og støtte, både på og utenfor banen. Deres felles lidenskap for sport og hverandre binder dem sammen gjennom utfordringene og seirene i livet.

– Det er deilig å være sammen med noen som skjønner toppidrett, for det kan jo bli mange dager hvor man ikke rekker annet enn å jobbe og trene, mener Gjerpens kantspiller.

– Helt klart en stor fordel. Og det er også godt med noen som forstår frustrasjon hvis man ikke får det til som man ønsker ute på banen, tilføyer Odd-spilleren, som trener fem-seks økter i uken.

Det blir noen økter på Tiril også.

– Én til to økter om dagen.

Så kommer jo kamper i tillegg andre sesong, inkludert lange reiser til bortekamper.

De har heldigvis en fordel de bruker.

– Jeg bor kun hundre meter fra stadion (Skagerak Arena).

– Det er gunstig for meg. Når jeg er ferdig på trening kan jeg bare gå rett bort til ferdig middag, ler Rikke.

Én uke ferie

Likevel er det ikke helt rett fram å være sammen med en annen toppidrettsutøver. I alle fall ikke når det kommer til ferie. Håndball og fotball har forskjellige sesonger.

– Når Odd begynner sesongen, så får vi nok vite litt mer om tiden vi kan bruke på hverandre. Det er sjeldent vi har helt fri samtidig.

Politistudenten har allerede etterforsket den saken.

– Vi snakket om det og kikket på terminlistene for en liten stund siden. De begynner i august og avslutter i mai. Vi begynner i mars og avslutter i september. Da fant vi ut av at det kun er én uke vi begge har fri samtidig.