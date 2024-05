Det begynte på Forus sist lørdag. Da reiste brødrene Øverdal fra Drangedal med to hester, og begge slo til med hver sin V75-seier.

Voje Dino var belastet med 40 meter tillegg i Leif Saltes Minneløp, men var likevel sterk nok til å slugge seg inn til seier på oppløpet sammen med Lars Anvar Kolle. Seieren var verdt 80.000 kroner, og vinnertiden 1.25,2 over 2140 meter voltestart var ny volterekord for Åsajerven-sønnen.

Konstantia Sisu kjøpte Team Øverdal på auksjon i Sverige for 330.000 kroner. Lørdag tok hoppa sin første seier i brødrene Øverdals regi.

Nær galopp

Lars Anvar Kolle parerte henne mesterlig da hun var nær galopp ut av første sving, og kort etter satte han full fart mot teten. Den fikk hun etter 5–600 meter. Deretter dro hun unna i tet, og vant til slutt sikkert på fine 1.14,2 over 2100 meter autostart verdt 24.000 kroner.

– Vi kjøpte henne først og fremst med tanke på å avle på henne. Men nå skal vi kjøre noen løp med den fire år gamle hoppa. Hvor vi starter neste gang er ikke sikkert, trolig her i Norge. Men hun har et passende løp på Solvalla Elitloppshelgen, og det hadde vært moro å prøvd henne der, sa Jan Kristian Øverdal etter lørdagens suksessrike tur til Forus.

Den tredje seieren den siste uka sørget Sigve H.R. for. Sammen med Eirik Høitomt utklasset Voje Faks-sønnen til Cecilie Støen og Frode Johnsen konkurrentene på Bjerke onsdag. Nå begynner han å komme tilbake til taktene han viste som fireåring.

– Nå fungerer han slik han skal. Da er han en veldig bra hest i grunnlaget sitt, sa kusken Eirik Høitomt etter løpet.

Tok godt for seg

Telemarkshestene viser konkurrentene bakbeina for tiden. Under V86-runden (sammen med Solvalla) onsdag vant telemarkingene tre løp. To av dem eid i Bø.

På Klosterskogen torsdag ble det nok en seier til en hest fra Bø.

Den som imponerte mest var uten tvil Rockstile R. Den toppstammede femåringen tok sin tredje strake seier på Bjerke onsdag, og det etter en tung reise underveis.

Fra åttendespor bak bilen kom han seg fram i dødens i første sving. Der satt Tom Erik Solberg stille til inn mot siste sving. Da trykket han på ledende Pontiac, og inne på oppløpet seilte Maharajah-sønnen inn til sikker seier på 1.13,0 over 1609 meter autostart. Siste 500 avsluttet 5-åringen på 1.11,7 og seieren var verdt 40.000 kroner. Malene Berdalen trener hesten som eies av Christian Ramberg.

Åpning som bestilt

Pictured King kom tilbake etter pause sist, og vant direkte. Han fulgte opp med en knepen seier i det siste V86-løpet på Bjerke onsdag. Etter å ha kjørt knallhardt om teten de første 500 med Burn (1.10,2) gikk Åsbjørn Tengsareid ned i lederryggen. I siste sving søkte Tengsareid seg utover samtidig som Burn stakk unna i tet. Da gikk Tengsareid ned innvendig igjen, og åpningen kom som bestilt tidlig på oppløpet.

Han slo greit Burn, men ute i tredjespor kom S.M.K. Shamal fort, men Pictured King svarte ærlig opp helt til mål. Seieren var verdt 40.000 kroner og vinnertiden ble 1.16,5 over 2600 meter autostart. Kjetil Roe trener og hesten eies av Stall Roe Racing i Bø.

Torsdag var det Arthur Bø sin tur å glede seg etter seier. Da var det Jerkeld Odina som tok sin første seier i hans regi. Etter en mektig sluttspurt rakk Tekno Odin-datteren fram til seier kort før mål sammen med Vidar Hop. Vinnertiden ble 1.31,4 over 2100 meter autostart og førstepremien var verdt 16.000 kroner.