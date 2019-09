Istedenfor å betale kommunen 400.000 kroner i året vil Odd ha flere slike tiltak

* Norges største solbatterianlegg – Skagerak Energilab:

Skagerak Energi, ABB, Kontorbygg og Enova har gått sammen om å sette opp over 5000 solcellepaneler på tre av takene på Skagerak Arena. Utenfor stadion står Norges største

*Kildesortering på stadion:

Odd var første toppklubb i Norge til å etablere kildesortering av avfall

* Undervarme fra bioenergi:

Undervarmen som holder banene på Odd myke, er fjernvarme fra lokale skogsressurser

* Granulatfangere:

Gummigranulat på avveie fra kunstgressbaner er et betydelig problem. Odd var første klubb til å installere granulatfangere på kunstgressbaner ( i kumlokk) slik at granulat ikke forsvinner ut i avløpet.

* Sykkelgarasje i Kebony med grønt tak:

Klubben ønsker at flest mulig sykler til kamp og har satt opp en sykkelgarasje for å legge til rette for mer sykling miljøvennlige materialer.

Klubben ønsker å ha fokus på matsvinn. Hvem som helst kan levere inn epler for deretter å få redusert pris på kjøp av en treliter eplemost fra Epleblomsten. Leverer man mellom 20–50 kilo får man i tillegg en gratisbillett til en Odd-kamp. Mer enn 50 kilo gir to gratisbilletter.

* Grønn stadion:

«Grønn stadion» er et prosjekt for vertikal dyrking av mat på Skagerak Arenas utvendige flater, og hvordan et slikt anlegg kan driftes via modeller for sosialt entreprenørskap og frivillighet.