John Arne Riise har kontaktet Strømsgodset om den ledige trenerjobben TIL GODSET?: Tidligere fotballspiller John Arne Riise ønsker å bli fotballtrener. (Foto: NTB Scanpix)

John Arne Riise (38) har meldt interesse for å bli Bjørn Petter Ingebretsens arvtaker som Strømsgodset-trener. 18.05.2019 kl 18:01

NTB

Onsdag offentliggjorde Ingebretsen at han ga seg som hovedtrener av helsemessige årsaker. Inntil videre har assistenttrener Håkon Wibe-Lund treneransvaret.

Nå opplyser tidligere landslagsspiller John Arne Riise overfor Drammens Tidende at han har sendt en henvendelse til sportssjef Jostein Flo om den ledige stillingen.

Riise har kjøpt bolig i Drammen og har også tidligere flørtet åpenlyst med Godset.

– Jeg er selvsagt veldig interessert i en slik oppgave. Det er en stor utfordring som frister. Dessverre tror jeg flere klubber ikke tør å ta sjansen. De fleste går for det trygge, og man ser at de samme trenerne går igjen. Ofte tror man at fordi man er uerfaren og ikke har alle kursene, kan man ikke gjøre en god jobb. Det finnes ingen fasitsvar, skriver Riise i en epost til avisen.

Flo er for øyeblikket sykemeldt på grunn av problemer med en hjerteklaff, men bistår i prosessen med å finne klubbens nye hovedtrener.

Riise hadde en flott spillerkarriere i blant annet Monaco, Liverpool og Roma. Backen topper lista over spilte landskamper for Norge med 110.

I januar ble 38-åringen sportsdirektør i Birkirkara på Malta, men offentliggjorde i slutten av mars at han ga seg i klubben.