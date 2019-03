Larvik håndballklubb vil forsøke å fortsette driften HÅP: Styret i Larvik HK innstiller på videre drift, til tross for de store økonomiske problemene i klubben. (Foto: Robert Wengler / Ritzau NTB scanpix / NTB scanpix) annonse

Styret i Larvik håndballklubb innstiller på videre drift til tross for de store økonomiske problemene. Det ble klart etter styremøtet i klubben onsdag. 14.03.2019 kl 09:03 (Oppdatert 09:08)

NTB

Styremøtet startet klokken 18, men ikke før fire timer senere kom styret med en innstilling, skriver Østlands-Posten. Det sto mellom å begjære oppbud, eller fortsette driften.

– Innstillingen til årsmøtet er fortsatt videre drift, men det er noen forutsetninger for det, sier styreleder Cathrine Svendsen til avisen.

Hun forteller at hun ikke kan gå inn på hva slags forutsetninger det er snakk om før årsmøtet torsdag.

Det var i slutten av februar at det ble kjent at Larvik Håndballklubb nok en gang er hardt presset økonomisk. Klubben innførte full betalingsstopp, og alle ansatte i klubben ble fristilt.

– Klubben har over tid ikke lykkes i tilstrekkelig grad i vårt inntektsskapende arbeid. Det har medført en svært presset likviditetssituasjon som gjør at vi nå innfører umiddelbar betalingsstopp, skrev Larviks daglige leder Pål Albertsen i en pressemelding.

Før onsdagens styremøte sa Svendsen til avisen at for å unngå konkurs og spille ut sesongen må klubben ha inn to millioner. For videre drift har det vært snakk om det dobbelte.

– Det jobbes på mange fronter for å bli kvitt gjeld og for å få nye folk inn. Men jeg har ikke noen konkrete svar, sa Svendsen til Østlands-Posten før møtet.

Larvik var i en årrekke Norges suverent beste håndballag på kvinnesiden. I 2011 gikk klubben hele veien og vant mesterligaen. De siste årene har LHK slitt tungt økonomisk, og forrige sesong ble klubben vippet ned fra tronen av Vipers Kristiansand.