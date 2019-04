MMA og thaiboksing tatt opp som nye idretter NYE IDRETTER: Idrettsstyret og president Tom Tvedt har godkjent to nye idretter. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) annonse

MMA og thaiboksing er godkjent av Idrettsstyret og tas opp som nye idretter i Norges Idrettsforbund. 05.04.2019 kl 11:02 (Oppdatert 11:05)

NTB

Godkjennelsen kom på Idrettsstyrets møte denne uken. Det er samtidig kun amatørdelen av disse idrettene som skal organiseres.

Det er Norges Kampsportforbund skal organisere thaiboksing og MMA.

– Vi tror dette styrker rammevilkårene for norsk kampsport og gir mer effektiv ressursforvaltning, sier generalsekretær i Norges Kampsportforbund, Trond Søvik, i en pressemelding.

Generalsekretæren sier videre at Idrettsstyrets beslutning vil gi større mangfold, utviklingsmuligheter og mer fokus på aktivitet per idrett for de tillitsvalgte, frivillige og utøverne.